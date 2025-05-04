「來恆春擁抱宇宙」草地觀星音樂會藏彩蛋　光劍舞驚喜登場

▲「來恆春擁抱宇宙」觀星活動 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府主辦的「來恆春擁抱宇宙」系列活動，週末一連兩天登場的「張正傑狂想音樂會-美猴王鬧場」，吸引近千名民眾熱烈參與。今(4)日是國際星戰日，屏東星空大使施世治帶領天文協會夥伴們在舞台上驚喜登場，帶來光劍舞彩蛋演出，為活動掀起另一波高潮。

恆春半島是全台最佳觀星勝地之一，「來恆春擁抱宇宙」以藝文活動結合觀星體驗，打造全台獨有的沉浸式星空派對。5月份夜空有多場具特色的天象登場，包含從5月2日開始連續7天值觀賞期的寶瓶座流星雨，5月3日、4日鵝鑾鼻燈塔前草原觀星現場湧入大批粉絲及追星族，在浩瀚星空下一邊享受音樂、一邊等候寶瓶座流星雨的到來。

臺灣最有創意的古典音樂家、知名大提琴家張正傑老師，帶來一連串精采絕倫的演出，尤其是他的經典跨界作品「美猴王」系列，特別邀請京劇大師朱陸豪擔綱「美猴王鬧場」，與現場觀眾進行熱鬧互動，傳統藝術與現代表演完美結合，讓大小朋友都看得目不轉睛。

有民眾一連兩天都來觀星，在屏東星空大使施世治解說下，以專業望遠鏡觀測、探索夜空奧祕，驚豔群星閃爍的美景。

文化處表示，縣府推動星空旅遊，每個月都有觀星活動，6月28日於海生館、7月26日於佳樂水，分別舉辦兩場「親子觀星」的精彩活動。而8月份將推出以世界音樂為主題的專場活動，結合夏季銀河觀星，邀請國際知名的非洲雷鬼樂團Higher Rootz團隊登場演出，歡迎星友們再次齊聚草地上共享音樂與星空的美好時光，一起期待與星星的約會。更多詳情請關注「來恆春擁抱宇宙」活動網站。