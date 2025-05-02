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【廣編】葉嘩慧《弦動·箏響》古箏專場交響音樂會　國家音樂廳精彩登場

▲▼葉嘩慧,古箏,音樂會,交響樂,國家音樂廳,專場。（圖／音樂會提供）

▲葉嘩慧將於7月19日週六在國家音樂廳隆重舉辦《弦動·箏響》古箏專場交響音樂會。

圖、文／《弦動·箏響》古箏專場交響音樂會提供

台灣出生、於北京中央音樂學院深造的古箏演奏家葉嘩慧，即將於國家音樂廳隆重舉辦《弦動·箏響》古箏專場交響音樂會。本場音樂會不僅是葉嘩慧多年來對古箏藝術熱情與追求的結晶，也是她音樂生涯的重要里程碑，象徵著從學習到實踐、從夢想到實現的動人旅程。

葉嘩慧自幼便接受國樂與西樂嚴謹的專業音樂教育，師承中國著名古箏演奏家與教育家周望教授及程皓如老師。經年累月的學習與鑽研，使她對音樂有著深厚的藝術涵養與無盡的想像。此次選擇在國家音樂廳舉辦個人專場音樂會，意義非凡，她希望藉此向大眾分享自己對古箏演奏與詮釋的學習成果，同時也傳遞古箏在傳統與當代之間流轉交融的豐富魅力。

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▲▼葉嘩慧,古箏,音樂會,交響樂,國家音樂廳,專場。（圖／音樂會提供）

▲葉嘩慧碩士畢業音樂會與周望教授合影留念。（圖／葉嘩慧提供）

《弦動·箏響》音樂會以古箏為核心，攜手台灣多位專業音樂家與知名指揮、樂團攜手合作，並以東方器樂與西方交響樂團相互交融的形式，開啟國樂嶄新的表現可能。音樂會選曲涵蓋古箏與鋼琴、大提琴、中西打擊樂以及交響樂團的多元組合，從傳統曲調到融合當代語彙，乃至於創新編創的Tango風格樂曲，皆展現古箏豐富且多變的音樂色彩。

葉嘩慧表示：「周望教授作為秦箏的重要代表性傳人，我有幸多年來隨周老師習箏，從而奠定了對陝西箏派演奏風格與技巧的深厚基礎。」因此，在本場音樂會中，她將為大家帶來台灣首演、以全新交響樂編制詮釋的陝西箏曲：包括由周延甲作曲、黃枕宇教授配器的陝西代表作品《淒涼曲》，以及周展教授創作的《望雲賦》，期盼以箏音之美，觸動人心。

▲▼葉嘩慧,古箏,音樂會,交響樂,國家音樂廳,專場。（圖／音樂會提供）

葉嘩慧特別強調，本次音樂會的策劃，希望能讓觀眾透過聆聽與感受，理解古箏不僅僅是傳統的象徵，更是一種具有現代性與時尚感的藝術表現。從氣勢磅礡到優美細膩、從地域風情到跨界融合，《弦動·箏響》將以指尖流動的音符，帶領聽眾穿越古今，重新認識古箏無限的可能性。

《弦動·箏響》葉嘩慧古箏專場交響音樂會｜活動資訊
地點：國家音樂廳
演出時間：2025年7月19日(六) 19:30
演出者：葉嘩慧攜手臺灣各界優秀的音樂家與樂團：指揮張致遠、台北愛樂交響樂團鋼琴林上傑、 大提琴吳懿庭、打擊樂高首約、二胡林彥行
購票連結：https://www.opentix.life/event/1910168634681991169
 

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