　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美軍空襲「葉門石油港」大爆炸！釀38死102傷　火光衝天畫面曝

▲▼ 美軍17日空襲葉門反抗軍青年運動（Houthi）控制的拉斯伊薩（Ras Isa）石油港。（圖／路透）

▲ 空襲造成嚴重死傷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍17日空襲葉門反抗軍青年運動（Houthi）控制的拉斯伊薩（Ras Isa）石油港，引發劇烈爆炸，燃起熊熊大火，造成至少38人死亡及102人受傷，成為死傷最慘重的美軍襲擊之一，現場畫面可見遺體散落、工人燒傷嚴重。

美軍中央司令部（CENTCOM）聲明表示，這起空襲擊旨在切斷青年運動經濟來源，阻止其利用港口非法收入支援武裝行動，並強調無意傷害葉門人民。總統川普3月15日下令對青年運動據點展開大規模空襲，至今已發動數百次攻擊。

▲▼ 美軍17日空襲葉門反抗軍青年運動（Houthi）控制的拉斯伊薩（Ras Isa）石油港。（圖／路透）

▲ 港口爆炸起火。（圖／路透）

綜合《衛報》及《半島電視台》，拉斯伊薩港是葉門重要石油門戶，且約7成進口貨物與8成人道都需經過拉斯伊薩、荷台達及埃薩港（As-Sali）。聯合國開發計劃署（UNDP）稱拉斯伊薩港為「無可取代的重要基礎設施」。Al Masirah報導指出，許多死傷者為平民與港口員工，葉門紅新月會與民防人員緊急前往救援。

美國此前也警告青年運動，若不停止攻擊紅海船隻，美軍空襲將會持續。青年運動自2023年11月以來已對超過100艘商船發動攻擊，聲稱是為回應以色列在加薩的軍事行動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
565 3 0429 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金鐘影后上架「吉卜力AI貼圖」爆侵權！　急道歉撤下
性侵殺害馬國女大生3度判死又撤銷！　家屬哀鳴
快訊／屏東議會墜樓！　男倒臥中庭亡
美軍空襲「葉門石油港」38死102傷！　火光衝天畫面曝
借錢開槓桿買股　川普一搞「慘賠2400萬」對帳單曝：畢業了
演唱會「唱不上去、走音」台上尷尬道歉！　人氣港男星：盡力了
「川習關稅戰」誰勝出？　專家給答案
韓辣模直播一半出事！　「24秒激情畫面流出」網傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

庫克做對這件事「讓蘋果暫逃一劫」　華郵揭他幕後行動

美軍空襲「葉門石油港」大爆炸！釀38死102傷　火光衝天畫面曝

「川習關稅戰」誰勝出？專家給答案：中國夢和MAGA一樣重要

愛馬仕：美國產品5月起全面漲價　轉嫁川普關稅成本

飛機降落撞一下！　乘客轉頭驚見「輪子噴飛」滾走了

53歲婦發病突然死亡　獨留4歲女童被家中「6比特犬+貴賓」撕咬死

馬斯克爆砸「近5億封口費」！正妹作家為他產子　孩子名字曝光

泰19歲沙彌「性侵74歲尼姑」未遂！強逼看A片　還摀嘴壓制

川普再出招！對「中國船隻」收靠港費　美進口成本恐暴增300億

纜繩突斷！義大利纜車墜谷「4死1重傷」　上周才重新啟用

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

【女友式埋胸撒嬌法】橘喵對黑汪賣萌磨蹭不間斷超級萌XD

被學生考4／17什麼日子 老師竟輸給自己的專業XD

約會 #違停 被盤查男報身分 女友傻眼！竟是「6條通」

【泰格與雪兒】跟風粉退退退

【有錢就任性】 #高雄 #賓士 霸王停車買宵夜！ #斑馬線 當停車格超囂張

庫克做對這件事「讓蘋果暫逃一劫」　華郵揭他幕後行動

美軍空襲「葉門石油港」大爆炸！釀38死102傷　火光衝天畫面曝

「川習關稅戰」誰勝出？專家給答案：中國夢和MAGA一樣重要

愛馬仕：美國產品5月起全面漲價　轉嫁川普關稅成本

飛機降落撞一下！　乘客轉頭驚見「輪子噴飛」滾走了

53歲婦發病突然死亡　獨留4歲女童被家中「6比特犬+貴賓」撕咬死

馬斯克爆砸「近5億封口費」！正妹作家為他產子　孩子名字曝光

泰19歲沙彌「性侵74歲尼姑」未遂！強逼看A片　還摀嘴壓制

川普再出招！對「中國船隻」收靠港費　美進口成本恐暴增300億

纜繩突斷！義大利纜車墜谷「4死1重傷」　上周才重新啟用

囂張車手假冒刑警「帶刀收款」　真警察一招「大外割」逮人

天后闆妹年度業績再創高峰！寵員工「包機帶百人」豪遊釜山

長榮航再增新航點！今首航神戶航線　每周143班飛往日本

曝做3次高雄市長民調「自己維持前兩名」　賴瑞隆：贏柯志恩沒問題

又是高雄！頂流才子LAUV宣布「二度港都開唱」　TWICE也欽點合作

領航猿終於要回冠軍賽主場優勢　卡米諾斯：這件事沒有贏家

永和大陳公辦都更喜事再添一樁！侯友宜兌現承諾　見證更新單元3開工動土

魔術強森為湖人首輪感到憂心　坦言最怕灰狼超新星「蟻人」

瑪莎拉蒂新年式Grecale休旅登場！入門車型變動、標配內容升級

增生治療改善髖關節退化性關節炎　助99歲翁免坐輪椅

王彩樺被酸「撞臉古文物」 認「進廠維修」大方自嘲

國際熱門新聞

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

偶像天團成員被控無套硬上　她痛訴罹子宮頸癌

快訊／川普曝與中國談判關稅協議　預計三週內達成

泰14歲少女「遭10男連續性侵」！

川普暗示有意調降中國關稅　背後原因曝

封殺馬斯克聽軍事簡報　川普爆粗口內幕曝

川普怒嗆炒「Fed主席」　美議員警告：鮑爾下台市場崩盤

川普趁機「對日本提3要求」！關稅談判內幕曝

馬斯克嗆：稀土到處都有，中國限出口沒用

跨性別不是女性　J.K.羅琳抽雪茄舉杯歡慶

巴菲特的1句建議　億萬富豪坦言影響深遠

川普樂觀看貿易、批Fed　美股道瓊下挫527點

川普再出招！對「中國船隻」收靠港費

更多熱門

相關新聞

漢光41兵推美軍退役上將任梅家樹顧問　M1戰車還是以其父親命名

漢光41兵推美軍退役上將任梅家樹顧問　M1戰車還是以其父親命名

國防部目前正在進行漢光41號兵推，而本次美方派遣前駐韓聯軍司令陸軍退役四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B.Abrams）擔任資深觀察員（Senior Observer），且任參謀總長梅家樹上將的顧問。值得注意的是，這位艾布蘭的父親，正是小克雷頓．威廉斯．艾布蘭（Creighton Williams Abrams, Jr.），而M1戰車正是以他的名字命名。

巴拿馬簽協議　允美軍駐紮運河沿岸

巴拿馬簽協議　允美軍駐紮運河沿岸

川普PO「轟炸胡塞」影片　網驚：那是平民

川普PO「轟炸胡塞」影片　網驚：那是平民

造價近10億！　美軍「死神」無人機燒了

造價近10億！　美軍「死神」無人機燒了

家裝修要200萬　男險兩度被騙

家裝修要200萬　男險兩度被騙

關鍵字：

葉門美軍空襲石油港死傷

讀者迴響

熱門新聞

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊

獨／賀瓏好友「天殘」陳屍公寓頂樓！今天是她生日

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」首發聲

女喜劇演員陳屍公寓　姓名學家：取名不要逆天而行

快訊／黃仁勳突訪北京！川普回應了

即／家暴男雙刀挾持女友　遭警2槍擊斃

家寧媽有動作了！

即／男入侵台鐵軌道「斷成兩截」亡

比特犬飼主爆「被活活揍死」不見狗屍　火化場回應了

即／新北某國中學生墜樓　送醫不治

喜劇演員「天殘」陳屍公寓頂樓！社群突更新貼文　

國民黨「北檢見」活動被舉牌7次　北市警局要辦了

今變天！週末雷雨轟2區　下週將創今年之最

「1縣市」9天連假要來了！同學狂飛日本　家長香港玩3天　

拍11支「素人AV」遭無碼上傳！櫻花妹崩潰

更多

最夯影音

更多

舉手也沒用？桃園小學生過街遭無視　網轟：行人地獄不是叫假的

#台中 石膏賊不會開竟偷車！ 「車身狂抖」倒退撞賓士

#柯文哲 抵達北院 手術後首度出庭

#四叉貓 到 #北檢 抗議現場直播！被潑飲料又濕又黏：暴民居多

納豆依依5月辦婚禮　想生3個「他自信一發中」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面