美軍空襲「葉門石油港」大爆炸！釀38死102傷　火光衝天畫面曝

▲ 空襲造成嚴重死傷。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美軍17日空襲葉門反抗軍青年運動(Houthi)控制的拉斯伊薩(Ras Isa)石油港,引發劇烈爆炸,燃起熊熊大火,造成至少38人死亡及102人受傷,成為死傷最慘重的美軍襲擊之一,現場畫面可見遺體散落、工人燒傷嚴重。

美軍中央司令部(CENTCOM)聲明表示,這起空襲擊旨在切斷青年運動經濟來源,阻止其利用港口非法收入支援武裝行動,並強調無意傷害葉門人民。總統川普3月15日下令對青年運動據點展開大規模空襲,至今已發動數百次攻擊。

▲ 港口爆炸起火。(圖/路透)

綜合《衛報》及《半島電視台》,拉斯伊薩港是葉門重要石油門戶,且約7成進口貨物與8成人道都需經過拉斯伊薩、荷台達及埃薩港(As-Sali)。聯合國開發計劃署(UNDP)稱拉斯伊薩港為「無可取代的重要基礎設施」。Al Masirah報導指出,許多死傷者為平民與港口員工,葉門紅新月會與民防人員緊急前往救援。

美國此前也警告青年運動,若不停止攻擊紅海船隻,美軍空襲將會持續。青年運動自2023年11月以來已對超過100艘商船發動攻擊,聲稱是為回應以色列在加薩的軍事行動。

Major fires burning at the Ras Isa port on Yemen’s western coast following U.S. airstrikes aimed at destroying the facility pic.twitter.com/GYIPtnc9fK

U.S. airstrikes tonight destroyed large parts of Ras Isa Fuel Port which had been used by the Houthis in Yemen



pic.twitter.com/PI6of2wFkB