美軍空襲「葉門石油港」大爆炸！釀38死102傷　火光衝天畫面曝

▲ 空襲造成嚴重死傷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍17日空襲葉門反抗軍青年運動（Houthi）控制的拉斯伊薩（Ras Isa）石油港，引發劇烈爆炸，燃起熊熊大火，造成至少38人死亡及102人受傷，成為死傷最慘重的美軍襲擊之一，現場畫面可見遺體散落、工人燒傷嚴重。

美軍中央司令部（CENTCOM）聲明表示，這起空襲擊旨在切斷青年運動經濟來源，阻止其利用港口非法收入支援武裝行動，並強調無意傷害葉門人民。總統川普3月15日下令對青年運動據點展開大規模空襲，至今已發動數百次攻擊。

▲ 港口爆炸起火。（圖／路透）

綜合《衛報》及《半島電視台》，拉斯伊薩港是葉門重要石油門戶，且約7成進口貨物與8成人道都需經過拉斯伊薩、荷台達及埃薩港（As-Sali）。聯合國開發計劃署（UNDP）稱拉斯伊薩港為「無可取代的重要基礎設施」。Al Masirah報導指出，許多死傷者為平民與港口員工，葉門紅新月會與民防人員緊急前往救援。

美國此前也警告青年運動，若不停止攻擊紅海船隻，美軍空襲將會持續。青年運動自2023年11月以來已對超過100艘商船發動攻擊，聲稱是為回應以色列在加薩的軍事行動。

Major fires burning at the Ras Isa port on Yemen’s western coast following U.S. airstrikes aimed at destroying the facility pic.twitter.com/GYIPtnc9fK — ELINT News (@ELINTNews) April 17, 2025