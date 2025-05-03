美情報機構舉縮編閘刀！華郵：CIA將裁員1200人　國安局也大瘦身

▲美國CIA據悉將裁撤1200人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

《華盛頓郵報》報導指出，美國白宮計劃對中央情報局（CIA）進行大規模裁員，預計裁撤約1200人，並擴及國家安全局（NSA）等多個情報機構，總裁員人數恐高達數千人。川普政府強調，此舉是為了提高效率、符合國安優先事項，並縮減聯邦人力編制。

據《衛報》報導，《華郵》引述匿名消息人士指出，川普政府已向國會通報裁員計畫，中情局將透過減少招聘與鼓勵提前退休等方式，逐步裁撤人力。目前，已有數百名員工選擇提前退休。中情局發表聲明表示，此舉是為了配合川普總統的國安優先方向，並為機構注入新活力、培養新領導人才，為有潛力的員工提供更多晉升和發揮領導力的機會。

負責統籌美國18個情報單位的協調與運作的國家情報總監辦公室尚未回應相關裁員報導。今年稍早，中情局已成為首個加入川普自願裁員計畫的情報機構，國安局也針對部分員工提出自願辭職選項。華郵指出，中情局並未公開揭露員工規模，但據信約為2萬2000人。目前尚不清楚哪些部門受到影響最大。

除了人力縮編外，川普政府也取消了情報部門推行的多樣性、公平性與包容性（DEI）政策，並曾嘗試解雇19名負責相關計畫的員工，但遭法院暫時阻止。白宮此舉引發部分員工反彈並提出法律挑戰。

川普近期還突然撤換了國安局及五角大廈網路司令部負責人霍格（Timothy Haugh），並由中情局主管拉特克利夫（John Ratcliffe）領導機構改革。拉特克利夫表示，未來將加強中情局對人力情報（HUMINT）與中國相關議題的重視，全面調整情報戰略方向。