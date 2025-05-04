學生買飯糰「違停被開罰」快哭了！老闆霸氣幫繳罰款　掀兩派論戰

▲學生買飯糰違停被開單，霸氣老闆幫付罰款，竟網友掀兩派論戰。（示意圖／記者許權毅攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台南市一間飯糰店老闆指出，他4月23日營業時，有2名學生為了買飯糰，將機車停在黃線上，結果被警方當場開罰，接過罰單時眼眶都紅了，因此他決定幫忙付罰單，希望學生們可以跟他聯繫。貼文一出立刻引發網友論戰，有人覺得老闆相當霸氣，也有人質疑老闆是在鼓勵違停嗎？

飯糰店老闆在臉書表示，事件發生在4月23日中午，2名學生騎車到他的店購買飯糰，等候過程中將機車停在店外的黃線上，因此遭警方開單告發，收下罰單的那一刻，2人眼眶都泛著淚珠，讓他看了相當不忍，考慮後決定替2人支付罰單的費用，希望2人可以跟他聯繫。

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貼文一出立刻引發網友兩派論戰，有人說，「很棒的店家，服務也親切」、「霸氣護客，給個讚」、「店家也太暖心了吧，一定要買爆」，也有人說，「這是變相鼓勵違停嗎」、「違規就要有被開罰的準備，不要愛違規又愛哭」、「等你違規停車害別人撞車，你看老闆幫不幫你扛」。

老闆發現引發爭議後，也趕緊在留言區解釋，強調他們沒有鼓勵違停，並指出他們早在公告中寫明，4月24日起會派專人協助停車，讓大家方便購買，同時不影響交通，「4月23日有幾位客人臨停來買飯糰被開罰單，我們才會主動說願意幫忙處理，這不是常態，只是對支持我們的顧客一份補償與感謝」。