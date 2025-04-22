挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了：會依約讓他租到期滿

▲邵姓女房東18日上午在飯糰店門口發生激烈衝突。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區青海路「樋口飯糰」日前爆出租約風波，引爆輿論撻伐；而遭控要翻倍漲租金的「惡房東」邵女事後接受媒體訪問時數度落淚，為自己18日當天上午不當的行為致歉，但也曝光租金真相，強調房租只有3萬5000元，雙方的爭執點一直都不是租金，並表示「現在就讓飯糰店依約租到期滿，就算了吧。」

邵女接受採訪時，開頭就先為18日當天踢了飯糰店的休閒桌椅、以及砸毀盆栽一事，對老闆樋口先生、老闆娘張小姐致上十二萬分歉意，「我表達我內心深深的歉疚，也跟社會大眾說明，這實在是很不好的示範，對不起。」

但邵女強調，現在媒體報導，說她是惡房東、租金要從4萬翻倍漲到8萬，這些全都不是事實。邵女說，該棟透天厝她將1樓店面、以及5樓整層租給飯糰店使用，1樓租金每月1萬9800元、5樓則是每月1萬5200元，合計租金3萬5000元，從來就沒有4萬、5萬這些數字，更沒有要漲到8萬這件事，還轟飯糰店夫妻「不知感恩」，「在媒體上放話，說我惡房東、漲你房租，又要逼你搬走，這是事實嗎？白紙黑字的東西，證明我不是這樣，真的讓人氣不過！」

「如果民眾對我有這些誤解，那我只能說很遺憾，這不是真相！」邵女表示，現在媒體將她塑造成惡房東，而樋口夫妻則是受害者，但真相並非如此，「實際上他們在台灣沒有受到欺負，而是受到很多禮遇」、「我給他們的租金這麼低，遠低於附近的行情，這才是真相。」

對於現在雙方撕破臉、見面都尷尬，邵女也說，一開始1樓店面是自己開公司，後來覺得房子不要太空、要有人氣，才會租出去，沒想到卻會遇上這樣的事，「現在就讓他依照合約租到期滿，再來就算了吧！」

▼樋口飯糰在風波過後出現排隊人潮，老闆、老闆娘現身表達謝意。（圖／記者吳世龍攝）