家人不諒解、朋友傳訊笑她！飯糰店女房東哭了：我家變成觀光景點

▲飯糰店房東邵女18日當天發生衝突砸花盆，遭網友群起撻伐。（圖／民眾提供，下同）

記者吳奕靖、吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄邵姓女房東將鼓山區青海路店面租予日籍老闆樋口夫妻開設飯糰店後，雙方卻因租約等細節問題發生爭執，邵女也因此遭網友群起撻伐，事後出面接受媒體採訪時數度落淚、哽咽，稱新聞報導後，家人不諒解她、朋友也都在笑她，「說我紅了，紅到國外、紅到日本去」，且自家樓下還變成「觀光景點」，三更半夜都有人跑來「巡邏」，「我感到我人身安全受到非常大的威脅，我很委屈，委屈得不得了！」

邵女說，她租給樋口夫妻就是一樓店面、以及5樓整層，合計每月租金3萬5000元，租金已經遠低於附近行情，沒有媒體報導什麼4萬、5萬，更沒有要漲租到8萬一事，但媒體報導播放18日當天衝突、她情緒失控砸毀花盆的畫面，導致事後她受到輿論大力撻伐，「這對我造成非常大的傷害，講的又不是事實，就號召媒體、網紅對我人身攻擊。」

說到傷心處，邵女一度落淚哽咽，表示新聞報導以後她承受非常大的壓力，朋友都在笑她，傳訊息給她說「你紅了，紅到國外、紅到日本去，你真的很紅！」就連家人也對她不諒解，指責「為什麼租個房子會租成這樣？電視上全都是你的負面新聞！」令她感到非常委屈、委屈得不得了。

邵女坦言，這幾天收到的訊息，都盡量不去看、不去聽，試著讓自己冷靜，「這些似是而非的事情，本來覺得謠言止於智者，但我發覺並非如此，他們聚集群眾的力量越來越強大，連半夜都有人跑到樓下，我這裡、我的房子變成了觀光景點，每天半夜都有人來幫我巡邏，我感到我的人身安全受到非常大的威脅，這些人是誰？你號召的這些人是誰？你說不是你號召的，我不明白，我也不知道這件事情的真相是什麼，我只知道我家樓下天天都有人。」

邵女強調，她非常喜歡日本，也支持台日友好，「但要講事實，不要毀了我的清譽，我也想讓他們的國人、讓日本人知道，事情不是這樣的，我不是惡房東，我喜歡日本，日本人能來台灣發展也很好，飯糰店生意變好我賀喜他們，但在非事實的情況下，我就是求一個公道。」

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▼邵女說，她要勇敢出來說出事實、真相，「我就是求一個公道」。