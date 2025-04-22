氣溫30℃大排長龍！高雄「樋口飯糰」10點已賣光　老闆娘舉牌感謝

記者吳世龍、劉人豪／高雄報導

高雄市鼓山區青海路上，一間由日籍夫婦經營的「おら家」日式飯糰專賣店，近日因故面臨被迫遷址的困境。事情曝光後，今(22日)上午不到8點，飯糰店門口已經排起長長人龍，氣溫30℃下粗估等待時間至少40分鐘起跳，現場限定每人只能購買5顆飯糰，10點多已經賣光，老闆娘也出面向大家感謝。

▲飯糰10點多已賣完，老闆娘出面感謝。（圖／記者吳世龍攝）

飯糰店門口一早就出現排隊人潮，人龍至少有3、40公尺，粗估等待時間至少40分鐘以上，一路排到旁邊的停車場，而店內廚房加上樋口老闆，至少有4、5人全速手作飯糰，就是為了讓排隊的民眾每個人都能品嘗到新潟米的美味；為了讓大家都能買到，店家評估製作量能後，限定每位排隊民眾限購5顆，現場也僅提供海苔、鮭魚口味。

▲飯糰10點多已賣完。（圖／記者吳世龍攝）

約10點多時，老闆娘出面向大家感謝，並表示今天飯糰已經賣光，也說可能會遷到其他地方，不過都還沒有決定。今天現場排隊最後一位的姚先生指出，是從楠梓過來的，10點5分左右到，幸運排到最後一個，雖然有限購5顆飯糰，但能買到5顆就買5顆，還說「等等要去買彩券」。

▲排隊最後一位的民眾，今天從楠梓趕來。（圖／記者吳世龍攝，下同）