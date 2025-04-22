　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

飯糰店女房東還原砸店真相…「花盆是我自己的」！怒轟：不知感恩

▲▼高雄日式飯糰店遭惡劣房東砸店。（圖／民眾提供）

▲邵女18日當天上午在飯糰店門口「爆砸花盆」引發眾怒。（圖／民眾提供）

記者吳奕靖、吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」日前與房東邵女發生衝突，邵女在店門口將盆栽高舉過頭、猛力砸地的畫面曝光後，引爆網友怒火，紛紛群起撻伐，並前往飯糰店以「新台幣」表達支持。對此，邵女事後接受媒體採訪時，先對自己的不當行為道歉，同時還原18日當天上午事發真相，強調「我砸的盆栽是我自己的」，並解釋「飲水機糾紛」的來龍去脈，怒轟樋口夫妻「不知感恩」。

邵女解釋，因事前有接到政府機關的電話，告知在美術館特區內，騎樓不可以有營業行為，因此18日當天上午約10點，她才下樓去拍攝飯糰店門口擺放休閒桌椅的照片，後續還要再拍收起桌椅、接受規勸的改善照給主管單位，但她沒有事先告知飯糰店，當下拍完照後就轉身要上樓，是樋口夫妻追著她，一直強調「我們有肖像權，你不可以隨便拍照！」

邵女說，當下老闆娘張女「面孔猙獰、氣憤下眉眼齊飛，對我說，房子是我租的！」因當下走廊狹窄，因此邵女又走出騎樓，並在樋口夫妻夫妻的言語刺激下，情緒失控踢倒了飯糰店的保麗龍招牌，「當下的氛圍，彼此都是不理性的，盆栽的部分，我也是受到言語刺激，一直被言語圍攻，我怒不可言，才會摔盆栽，但那個盆栽是我的，我氣憤過程中砸了自己的花盆，作為宣洩出口，我沒有砸他店，他店裡面的設施都是我的，我怎麼會砸自己的店？」

▲樋口飯糰,房東,盆栽,高雄。（圖／民眾提供，下同）

▲邵女稱當天是在言語圍攻下被激怒，才會出現不適當的行為，對此表達歉意。（圖／民眾提供）

針對樋口夫妻指控她不讓使用飲水機一事，邵女也解釋，起初是自己在1樓開公司，才會安裝了飲水機讓大家使用，後來樋口夫妻承租，秉持台日友好，讓他們也使用飲水機，但飲水機本來就不在租賃合約內，後來彼此發生爭執，都感到尷尬、不自在，再加上老闆娘張女也在LINE中對她說「不會與你有金錢往來」，「那我就覺得，既然一樓飲水機現在都是你們在用，那保養、更換濾心的費用給你們支出，這很合理吧！你在使用的機器是我的，我借你用，這還不夠嗎？但張女認為，當初承租沒說飲水機要付錢，所以拒絕，但我當初也沒說飲水機要給你用阿！」

邵女認為既然雙方對飲水機的使用有爭議，那她就是將飲水機收回，但樋口夫妻「很惡劣，沒有經過我的同意、沒有告知就把飲水機搬到2樓，當天凌晨看到我就報警，你怎麼可以未經我同意挪動我的飲水機，這是不尊重我，我租金租你那麼便宜，為什麼不尊重我？我在LINE裡也講了好幾次，張OO(老闆娘)，你太不懂感恩了！」

另外，針對指控樋口夫妻竊盜一事，邵女也解釋，當時樋口夫妻看到她的展示櫃後，自己去買了一模一樣的東西放在1樓店面，但2024年8月高雄發生水災，樋口夫妻的展示櫃壞了，他們就擅自把我5樓的2個展示櫃拿到樓下使用，「你有詢問過我可以拿下來用嗎？有問過我一句嗎？你沒有經過我同意這不就是竊盜嗎？」

►房東道歉落淚了！樋口飯糰老闆娘回應「她講她的」：交給法院處理

►快訊／挨轟惡房東喊冤！　飯糰店女房東「下午3點」將現身受訪

►家人不諒解、朋友傳訊笑她！飯糰店女房東哭了：我家變成觀光景點

►挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了：會依約讓他租到期滿

▼邵女18日上午與樋口夫妻發生激烈衝突。（圖／民眾提供）

▲樋口飯糰,房東,盆栽,高雄。（圖／民眾提供，下同）

▲樋口飯糰,房東,盆栽,高雄。（圖／民眾提供，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
569 2 0321 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／瞬間曝！康橋環島車隊遭撞　7學生倒成一團
快訊／新莊社區大樓墜落　38歲男死亡
22人食物中毒！碳佐麻里復業人潮曝　顧客：拉肚子再說
665精品假包堆成山！網拍正妹直播翻車
三星傳停產DDR4　台3大廠股價大漲
桃園死亡車禍！　34歲外送男慘死
快訊／家寧一家交保　Andy發聲回應了
快訊／新竹科技廠員工旅遊4死　調查出爐
白冰冰喜酒風波後再戳破！「表面微笑，背後下刀」網直指惡劣藝人
快訊／康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷滿身血
快訊／熱愛數學！他中1億大樂透　女兒女婿失眠

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊　7學生倒成一團

快訊／疑欠工程款陷困境　新北男4樓墜落搶救1小時不治

被騙415萬元又遭詐團盯上　她怒掏「150萬元」釣出車手

高雄警帶人到女友賭場打麻將　三缺一就下場！工作丟了還被起訴

桃園深夜死亡車禍！小貨車左轉「猛撞機車」　34歲外送男慘亡

快訊／康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷滿身血

世壯會維安！北市警模擬「選手專車遭挾持」、大巨蛋爆裂物排除

家人不諒解、朋友傳訊笑她！飯糰店女房東哭了：我家變成觀光景點

清潔工幫嫖客開門　1原因被判刑4個月

快訊／挨轟惡房東喊冤！　飯糰店女房東「下午3點」將現身受訪

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

#家寧 涉 #逃漏稅 移送新北檢！「全身粉」真實狀態曝光

騎士闖紅燈自摔怪駕駛！揪衣領理論被警目擊送辦

侯佩岑跟陳德容同組　得知後愣住「表情微妙」

「樋口飯糰」不搬了！原地對抗惡房東　「要證明台灣是講法律的地方」

Darren墨爾本開珍奶店　「月租金37萬台幣」

快訊／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊　7學生倒成一團

快訊／疑欠工程款陷困境　新北男4樓墜落搶救1小時不治

被騙415萬元又遭詐團盯上　她怒掏「150萬元」釣出車手

高雄警帶人到女友賭場打麻將　三缺一就下場！工作丟了還被起訴

桃園深夜死亡車禍！小貨車左轉「猛撞機車」　34歲外送男慘亡

快訊／康橋學校成年禮嚴重車禍！7學生遭撞...1人重傷滿身血

世壯會維安！北市警模擬「選手專車遭挾持」、大巨蛋爆裂物排除

家人不諒解、朋友傳訊笑她！飯糰店女房東哭了：我家變成觀光景點

清潔工幫嫖客開門　1原因被判刑4個月

快訊／挨轟惡房東喊冤！　飯糰店女房東「下午3點」將現身受訪

雷納德飆39分！快艇G2險退金塊　莫瑞把對手「扛起來」引衝突

快訊／肇事瞬間曝！駕駛逆向撞康橋學校環島車隊　7學生倒成一團

要朱立倫下令倒閣、反對就開除黨籍　趙少康喊怕什麼：不必管白營態度

快訊／疑欠工程款陷困境　新北男4樓墜落搶救1小時不治

「2男車內吻1女」畫面太激！短劇尺度太大遭下架…網錯愕：才看3集

頭頸分離！美男車禍一撞「內部斬首」　奇蹟似接回斷頭

星野集團最新山岳飯店9月開幕！亮點搶先看　住進國家公園賞星空

白委嗆「怎能說對岸是敵對勢力？」　　邱垂正罕見動怒：這是事實！

「疝氣」反覆發作一年！男子拖到「腸道壞死」無法排便

婆婆警告「全除」會剋夫！人妻傻眼：私密處也要顧風水？

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

社會熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

高雄「樋口飯糰」不搬了：要證明台灣是講法律的地方

家寧一家交保　律師預言4人下場：「她」麻煩最大

名律師呂秋遠遭控拒認私生子　生母提告遭法官打臉

前伊林模特兒涉吞善款千萬　移送畫面曝

房東道歉落淚了！　樋口飯糰老闆娘回應：她講她的

即／前名模與兄嫂私吞身障善款　3人上銬收押

更多熱門

相關新聞

家人不諒解、朋友傳訊笑她！飯糰店女房東哭了

家人不諒解、朋友傳訊笑她！飯糰店女房東哭了

高雄邵姓女房東將鼓山區青海路店面租予日籍老闆樋口夫妻開設飯糰店後，雙方卻因租約等細節問題發生爭執，邵女也因此遭網友群起撻伐，事後出面接受媒體採訪時數度落淚、哽咽，稱新聞報導後，家人不諒解她、朋友也都在笑她，「說我紅了，紅到國外、紅到日本去」，且自家樓下還變成「觀光景點」，三更半夜都有人跑來「巡邏」，「我感到我人身安全受到非常大的威脅，我很委屈，委屈得不得了！」

教宗方濟各逝世！陳其邁表達哀悼

教宗方濟各逝世！陳其邁表達哀悼

樋口飯糰直球對決房東！律師曝「漏告1條」

樋口飯糰直球對決房東！律師曝「漏告1條」

房東道歉落淚了！　樋口飯糰老闆娘回應：她講她的

房東道歉落淚了！　樋口飯糰老闆娘回應：她講她的

高雄「樋口飯糰」10點已賣光　老闆娘舉牌感謝

高雄「樋口飯糰」10點已賣光　老闆娘舉牌感謝

關鍵字：

高雄飯糰樋口惡房東

讀者迴響

熱門新聞

即／家寧交保3次鞠躬打破沉默　妹拎20萬香奈兒包現身

台IG網紅迪士尼穿「仙度瑞拉」打光拍照挨批：以為大陸人

黃子佼再被查出藏12少女「586部性影像」　被追加起訴

紐西蘭牛乳1公升38元　「零關稅來台」賣96元

挨批是「飯糰店惡房東」！女房東落淚道歉了

快訊／總統府、行政院降半旗2天　賴清德表達對教宗方濟各哀悼

即／一家4口「全變被告」進新北檢　家寧3萬、妹5萬交保

快訊／威力彩20億得主現身　50歲福態男靠神奇夢境1 注獨得

家寧獨自對全台3鞠躬！爸媽妹交保拖過夜「躲廁所8分鐘」

快訊／8級強風下午到　鋒面明襲「雨最大」地區曝

即／家寧涉逃漏稅移送新北檢　「全身粉」真實狀態曝光

即／康橋成年禮嚴重車禍！7學生遭撞1人重傷

家寧全家涉高額逃漏稅　律師曝「新北地檢是玩真的」

米可白爆情變小3歲孫綻！　同居吵房租水電鬧分手

張若昀變張無季？《慶餘年》與爛尾陸劇

更多

最夯影音

更多

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

#高雄 #樋口飯糰 不搬了！原地對抗惡房東：要證明台灣是講法律的地方

#家寧 3萬元交保！3度鞠躬：謝謝，大家辛苦了

【泰格與雪兒】太簡了吧

#家寧妹 拎20萬 #香奈兒包 現身新北檢！5萬交保限制出境

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面