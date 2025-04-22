飯糰店女房東還原砸店真相…「花盆是我自己的」！怒轟：不知感恩

▲邵女18日當天上午在飯糰店門口「爆砸花盆」引發眾怒。（圖／民眾提供）



記者吳奕靖、吳世龍、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區「樋口飯糰」日前與房東邵女發生衝突，邵女在店門口將盆栽高舉過頭、猛力砸地的畫面曝光後，引爆網友怒火，紛紛群起撻伐，並前往飯糰店以「新台幣」表達支持。對此，邵女事後接受媒體採訪時，先對自己的不當行為道歉，同時還原18日當天上午事發真相，強調「我砸的盆栽是我自己的」，並解釋「飲水機糾紛」的來龍去脈，怒轟樋口夫妻「不知感恩」。

邵女解釋，因事前有接到政府機關的電話，告知在美術館特區內，騎樓不可以有營業行為，因此18日當天上午約10點，她才下樓去拍攝飯糰店門口擺放休閒桌椅的照片，後續還要再拍收起桌椅、接受規勸的改善照給主管單位，但她沒有事先告知飯糰店，當下拍完照後就轉身要上樓，是樋口夫妻追著她，一直強調「我們有肖像權，你不可以隨便拍照！」

邵女說，當下老闆娘張女「面孔猙獰、氣憤下眉眼齊飛，對我說，房子是我租的！」因當下走廊狹窄，因此邵女又走出騎樓，並在樋口夫妻夫妻的言語刺激下，情緒失控踢倒了飯糰店的保麗龍招牌，「當下的氛圍，彼此都是不理性的，盆栽的部分，我也是受到言語刺激，一直被言語圍攻，我怒不可言，才會摔盆栽，但那個盆栽是我的，我氣憤過程中砸了自己的花盆，作為宣洩出口，我沒有砸他店，他店裡面的設施都是我的，我怎麼會砸自己的店？」

▲邵女稱當天是在言語圍攻下被激怒，才會出現不適當的行為，對此表達歉意。（圖／民眾提供）

針對樋口夫妻指控她不讓使用飲水機一事，邵女也解釋，起初是自己在1樓開公司，才會安裝了飲水機讓大家使用，後來樋口夫妻承租，秉持台日友好，讓他們也使用飲水機，但飲水機本來就不在租賃合約內，後來彼此發生爭執，都感到尷尬、不自在，再加上老闆娘張女也在LINE中對她說「不會與你有金錢往來」，「那我就覺得，既然一樓飲水機現在都是你們在用，那保養、更換濾心的費用給你們支出，這很合理吧！你在使用的機器是我的，我借你用，這還不夠嗎？但張女認為，當初承租沒說飲水機要付錢，所以拒絕，但我當初也沒說飲水機要給你用阿！」

邵女認為既然雙方對飲水機的使用有爭議，那她就是將飲水機收回，但樋口夫妻「很惡劣，沒有經過我的同意、沒有告知就把飲水機搬到2樓，當天凌晨看到我就報警，你怎麼可以未經我同意挪動我的飲水機，這是不尊重我，我租金租你那麼便宜，為什麼不尊重我？我在LINE裡也講了好幾次，張OO(老闆娘)，你太不懂感恩了！」

另外，針對指控樋口夫妻竊盜一事，邵女也解釋，當時樋口夫妻看到她的展示櫃後，自己去買了一模一樣的東西放在1樓店面，但2024年8月高雄發生水災，樋口夫妻的展示櫃壞了，他們就擅自把我5樓的2個展示櫃拿到樓下使用，「你有詢問過我可以拿下來用嗎？有問過我一句嗎？你沒有經過我同意這不就是竊盜嗎？」

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▼邵女18日上午與樋口夫妻發生激烈衝突。（圖／民眾提供）