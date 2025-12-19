綠色生活創意設計大賽崑山科大登場　跨8國303隊競逐120萬獎金

▲第十屆綠色生活創意設計大賽決賽暨頒獎典禮19日在崑山科技大學登場，303支隊伍競逐永續創意榮耀。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

由台灣Panasonic集團主辦、崑山科技大學執行的第十屆「綠色生活創意設計大賽」，19日在崑山科技大學體育館舉行決賽暨頒獎典禮，競賽邁入第十年，持續以「淨零碳排與智慧低碳生活」為核心主軸，吸引跨8國、303支隊伍同場競逐，總獎金高達新台幣120萬元，展現青年世代以設計回應永續挑戰的行動力。

本屆競賽共匯集來自35所大專院校與28所高中職學校學生參賽，參賽者來自台灣、美國、日本、越南、馬來西亞、菲律賓、史瓦濟蘭、貝里斯等8個國家，凸顯競賽的國際化與多元文化交流成果。競賽分為「綠色永續創意商品設計組」（大專校院組、高中職校組）、「2030年居住空間設計組」及「氫能與多元綠能創新應用組」，主題橫跨日常生活產品、未來居住空間與新能源科技，鼓勵學生提出兼具創意與可行性的永續設計方案。

決賽結果出爐，「綠色永續創意商品設計組－大專校院組」由長庚大學「Say 能」奪得金獎，逢甲大學「智慧道路瑕疵檢測系統」獲銀獎，明志科技大學「Fresh Vibe」拿下銅獎；「高中職校組」金獎由國立永靖高級工業職業學校「冷氣室外機排風口循環發電製冷組」奪得，該校另有作品獲銀獎，台北市立成淵高中「Bio－魔法淨水器」獲銅獎。

「2030年居住空間設計組」由中原大學「RE:MOVE－DESIGN BEYOND BARRIERS」奪金，同校「Oki-Farm智慧廚房農場」獲銀獎，地主隊崑山科技大學「Chinampa Wall」獲銅獎；「氫能與多元綠能創新應用組」則由義守大學「都市氫舟計畫」與崑山科技大學「雲層動態監測與太陽能智慧調控系統」同獲銀獎，國立高雄科技大學「碳氫雙生：尿素電解與原位碳利用」獲銅獎。

特殊榮譽獎項方面，中原大學以各類得獎作品最高積分獲頒「年度最佳學校獎」，指導老師李鍇朮則四度蟬聯「最佳指導老師獎」，成為本屆競賽亮點之一。

開幕典禮當天，台灣Panasonic集團總經理黃政成率多位高階主管出席，亞太ESG行動聯盟亦派員共襄盛舉，展現產官學攜手推動永續發展的行動力。黃政成表示，Panasonic集團十年來持續以企業社會責任為核心，深耕綠色生活創意教育，期盼為青年打造能實踐理想的舞台。崑山科大副校長鐘俊顏則指出，透過競賽促進跨領域、跨國合作，讓創意不只停留在概念，而能成為社會可採用的解方。

崑山科大校長李天祥也表示，自2022年承辦競賽以來，參賽規模與學生投入度逐年提升，顯示青年世代對綠色生活與淨零議題的高度關注；校方此次亦獲得1銀、1銅、1佳作、1項最佳商品設計及3項特色作品獎，成果豐碩。