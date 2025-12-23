監理站突來電「發錢給他」！一看條件全跪了：真的少見，有料

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近一名職業駕駛表示，突然接到監理站來電，通知自己獲選「優良駕駛」，拿到6千塊獎金，讓他開心直呼「這週要去玩的機票和住宿有人幫忙贊助了」。貼文引發熱烈討論，不少人直讚原PO，「職業駕駛能獲得此等成就的確不容易」、「不違規的職業駕駛真的好少見，有料。」

原PO在Threads發文分享，監理站突然打電話告知他中選優良駕駛，讓他又驚又喜，「這週要去玩的機票和住宿有人幫忙贊助了～」文中則貼出收據的照片，上面寫著「茲頒發114年度優良職業汽車駕駛人獎金新台幣陸千元整。」

看到貼文後，就有人點頭誇讚，「你很棒欸！我的工作環節有需要確認大客車司機連續三年有沒有違規，職業駕駛真的很少看到」、「職業駕駛能做到是真的厲害啊！酷！」

長期維持零違規 拿獎門檻高

有網友見狀，就忍不住好奇這個獎有多難拿？原PO進一步說明資格條件，指出這項「優良駕駛」是針對職業駕駛，每年由政府選出，必須連續5年無肇責事故，且連續3年沒有任何被開罰單的紀錄，不論公司車或私人用車都計入，門檻相當高。他也笑說，很多人以為「沒被抓到就好」，但制度認定的標準就是「沒被開罰單」。

貼文底下不少網友直呼佩服，認為職業駕駛在高風險環境下，還能長期維持零違規真的不容易，「第一次知道」、「連續5年無肇責、3年沒罰單，根本吃燒餅不掉芝麻」、「這才是真正的好司機」、「值得被表揚，安全駕駛真的不容易」。