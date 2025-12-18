鄭運鵬揭世曦違規發獎金「追回數千萬」　交通部要求制度化

▲台灣世曦董事長鄭運鵬。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台灣世曦董事長鄭運鵬7月上任後啟動制度檢討與內控改革，揪出內部長年獎金違規發放陋習，追回數千萬元不符規定的獎金，至於歷年已發放近5億元的業務獎勵則承諾不追溯回收。交通部表示，將要求落實制度，確保公用資源合法合理性和透明度，持續以制度監督原則強化公營事業治理，避免類似情況再發生。

鄭運鵬昨(17日)對內部發出公開信，指出他上任後發現過去台灣世曦以「爭取業務獎勵」為名義，在未符合公司法規範的合法程序下發放個人和主管獎勵金，甚至演變成擅自匡列遠超過「爭取業務獎勵辦法」授權的獎金總額，未經公司行政程序就發放員工獎勵、沒有合理分配標準就發放主管獎勵、退休再回聘顧問不當領取主管獎勵、未經董事會同意就領取董事長業務獎勵等情事，總額和合理性遠超過董事會和會計制度授權範圍。

鄭運鵬也宣布，針對不符合公司法和監督要點的數千萬元獎金、不當薪資部分已全數追回，配合違紀發放的主管也調職，另董事會同意不追回歷年已發放的總額近5億元爭取業務獎勵。

針對交通部轉投資的台灣世曦長年出現違紀領取不當獎金和薪資情事，交通部今表示，台灣世曦工程顧問公司為依法設立之公營事業，其獎金制度與經營管理，依法由公司董事會及經營團隊依公司法及相關規範辦理，交通部尊重公司治理機制及司法程序。

交通部強調，交通部注意到世曦公司已主動檢討並改善內部獎金與內控制度，作為主管機關將要求相關制度落實、制度化，確保公共資源使用的合法性、合理性與透明度，但不介入個案經營或獎金發放事宜。交通部將持續以制度監督原則，強化公營事業公司治理，避免類似情形再發生。