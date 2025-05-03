ChatGPT變貴？台灣用戶多收5％稅　網傳「1招」恐觸法

▲ChatGPT傳出今年5月起，將在台灣多收5%的營業稅。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

由OpenAI開發的ChatGPT，近年成為部分民眾生活或工作上，不可或缺的工具之一，而ChatGPT的圖像生成功能更造成全球瘋玩，令不少人願意付費訂閱使用。不過，ChatGPT因應台灣法規，自今年5月起，將對台灣用戶多收5%營業稅；網上有傳出將帳單地址改為海外地址就能免稅，但這方法恐有觸法風險。

近日有網友討論ChatGPT漲價一事，質疑才因為圖像生成功能獲得好評，卻馬上變貴讓人傻眼。事實上ChatGPT漲價是因應台灣法規《加值型及非加值型營業稅法》，必須收取5%營業稅；而台灣用戶最近才在帳單上發現這項收費，主要是ChatGPT母公司OpenAI，近期才完成在台灣的稅務登記。

若以ChatGPT Plus每月20美元（約新台幣616元）的方案來看，加上5%營業稅後，用戶須付費金額就變成21美元（約新台幣647元）；而公司行號只要填寫統一編號就可免收營業稅，及透過App Store或Google Play訂閱ChatGPT，則因營業稅已經包含在原本費用中，就無須再多繳交營業稅。

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這種以「營業稅」為名，本質是用戶個人的「消費稅」，在訂閱各種平台或透過手機商城購買時，費用通常就已包含5%營業稅。網上也出現教學，只要把帳單地址改成海外且免稅的地址，就不會被收取營業稅；但這行為恐怕有觸法風險，有不少網友勸別為了省1美元，最後變成面臨更高罰款，貪小失大。