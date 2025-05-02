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大陸 大陸焦點 特派現場

AI吃電怪獸有解？　陸企掀起小型核反應爐開發潮　供電數據中心

▲▼玲龍一號。（圖／翻攝央視新聞）

▲玲龍一號。（圖／翻攝央視新聞）

記者陳冠宇／綜合報導

隨著人工智慧（AI）的蓬勃發展，AI產業進行運算引發的大量耗電問題也受到關注。大陸科技企業正與核電企業展開合作，嘗試使用小型核反應爐給AI數據中心供電。

《澎湃新聞》報導，中國核能行業協會專家委特邀顧問、大陸國家電力投資集團有限公司前董事長王炳華近日表示，大陸的龍頭資訊技術、交通運輸企業等已與核能企業合作展開小型核反應爐為數據中心供電的示範項目前期論證，以及一體化車載微型動力反應爐研發項目等。

全球科技業正在掀起小型核反應爐開發熱潮，去年10月，谷歌宣布與Kairos Power達成購電協議，後者將在2030年左右部署七座小型模組化反應爐，以滿足谷歌的電力需求。甲骨文、亞馬遜等科技巨擘也紛紛投資該領域。

國際原子能機構（IAEA）定義，每單位的發電能力在300千瓩（MW）以下者，為小型核反應爐，約為傳統核動力反應爐發電能力的三分之一。

▲▼「玲龍一號」ACP100小型反應爐。（圖／翻攝中核集團）

▲ACP100小型反應爐。（圖／翻攝中核集團）

王炳華介紹，大陸目前主要有中核、中廣核、國家電投、中科院、北京清華大學和中船重工等6個集團和單位進行小型反應爐開發，已研發形成了不同用途、不同功率的12種小型反應爐技術，主要包括陸基型水冷式反應爐、海上型水冷反應爐、高溫氣冷式反應爐、快中子反應爐和熔鹽反應爐。

報導舉例，中核集團研發的「玲龍一號」ACP100處於工程示範建設階段，預計2026年建成，是全球首個陸上商用模組化小型反應爐；北京清華大學開發的200MWe高溫氣冷式反應爐已於2023年底投入商業營運；大陸中科院開發的2MWt釷基熔鹽實驗反應爐於2024年實現滿功率。

王炳華指出，在2030年前後，大陸煤電機組將出現壽命到期的高峰期，部分老小機組將會逐漸被淘汰。近年來，大陸的華能集團、國電投集團、中廣核集團、國家能源集團等均開展了在原火電廠址建設小型反應爐機組的前期研究、論證。

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