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美海軍成功測試「海基極音速飛彈」發射系統　將部署宋瓦特號

▲▼美軍海基極音速飛彈發射系統測試成功。（圖／取自U.S. Department of Defense）

▲美軍海基成功測試極音速飛彈發射系統。（圖／取自U.S. Department of Defense）

記者張方瑀／綜合報導

美國海軍日前於佛羅里達州卡納維爾角太空軍基地（Cape Canaveral Space Force Station），成功完成常規極音速飛彈（hypersonic missile）的「端對端飛行測試」（end-to-end flight test），展現關鍵技術突破，也讓美國邁向部署具備高速度、高機動性的極音速武器更進一步。

綜合外媒報導，這次測試中，海軍首次採用創新的冷氣體發射技術（cold-gas launch），透過冷氣動力將飛彈推出艦艇，使飛彈能與船艦安全拉開距離後，才點燃第一階段推進器，降低對艦艇的風險。

海軍戰略系統計畫辦公室（SSP）主任沃爾夫中將（Vice Adm. Johnny R. Wolfe Jr.）強調，這項技術成果「讓SSP更接近實現為海軍提供安全可靠極音速武器的任務。」

美國此一極音速武器計畫由海軍與陸軍攜手推進，測試屬於快速常規打擊系統（CPS）發展項目的一環，繼2024年兩次成功測試後再創佳績。按照規劃，CPS系統未來將率先部署於美國海軍「宋瓦特號」（USS Zumwalt）驅逐艦上。

美國海軍部長費蘭（John Phelan）指出，極音速武器具備超越馬赫5（Mach 5）的飛行速度，不僅射程遠、穿透力強，更能大幅提升美國整體「整合性嚇阻」（integrated deterrence）能力，「這對美國未來戰略部署至關重要。」

這次測試正值美國加速發展極音速能力，俄羅斯和中國也尋求類似技術；俄羅斯曾在烏克蘭使用極音速飛彈；中國則否認進行武器測試，駁斥美國軍方的說法。

為了迎接新武器上艦，宋瓦特號去年12月在亨廷頓英戈爾斯工業公司（HII）英戈爾斯造船廠（Ingalls Shipbuilding division）完成大規模改裝，將原本的155毫米先進火炮系統（Advanced Gun Systems）拆除，改安裝CPS武器專用飛彈發射管。

整體升級工程由洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp.）承攬，合約總價值上看20億美元（約新台幣647億元）。

據了解，CPS系統預計最快在2020年代中期具備初始作戰能力，屆時美軍將大幅強化全球快速打擊的能力，也被視為與中俄軍事競爭的重要武器之一。

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