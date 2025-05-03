　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

安全+服務雙管齊下！基隆公車駕駛教育訓練　優化大眾運輸

▲基隆公車駕駛教育訓練 優化大眾運輸。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲提升服務與安全！基隆公車駕駛訓練，涵蓋指差確認、性騷防治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化行車安全與服務品質，基隆市公共汽車管理處於本月2日及7日分兩梯次舉辦駕駛長教育訓練，預計共有250人次參與。課程內容涵蓋多項重要議題，包括路口停讓、指差確認、車速管控等安全駕駛要領，同時加強服務品質、車輛保養、廉政法治及職場倫理等專業訓練。

公車處副處長曾令偉表示，此次訓練特別考量駕駛工作辛勞，旨在定期更新專業知識與技能。課程重點除行車安全外，更包含服務品質提升、車輛機械保養技術指導、廉政法治觀念建立，以及職場霸凌與性騷擾防治等多元面向，全方位提升駕駛專業素養。

▲基隆公車駕駛教育訓練 優化大眾運輸。（圖／記者郭世賢翻攝）

公車處提到，本次邀請臺北汽車客運的同業先進就平常實務經驗提醒駕駛長車輛安全駕駛注意事項，同時由委外維修團隊指導車輛機械保養技能；聘請福智文教基金會講師分享提升服務品質之方法，並由政風室邀請臺灣基隆地方檢察署黃冠傑主任檢察官及臺灣臺北地方法院吳承學法官講授「廉政法治案例宣導－公車處同仁執行業務常見案例與實務」，彙整與駕駛長執行業務攸關之不法案例，適度去識別化後研析個案事實；另由人事室透過影片宣導職場霸凌及性騷擾防治措施。

基隆市大眾運輸使用率位居全台第二，公車處對於提供安全且友善的大眾運輸服務責無旁貸。本次駕駛長教育訓練冀能提升駕駛長的專業及服務品質，為基隆市大眾運輸事業發展注入活力。

【更多新聞】

►辯稱合意無效！男網友酒醉遭「撿屍」性侵　判決書曝關鍵對話

►上市主管遭妻背叛！認了愛上櫃哥嘿咻9次　小王一句話讓他更崩潰

►迎戰複合式威脅！基隆首度城鎮韌性演習　強化民生關鍵防護

►獨／臺大金山蔡兆勲院長：心靈痛苦更勝病痛　籲重視全人善終照護

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
481 2 1518 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國侵犯日本領空　自衛隊戰機緊急升空
哈利王子脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝
快訊／徐若熙飆155公里火球！本季最短登板　球探提前收包下班
川普貼AI照「自封教宗」　白宮轉發被罵爆
粉紅超跑急行南下！鹿港「4刑警也扛轎」　媽祖暖心原因曝
張惠妹開唱「突暴雨＋雷電交加」降溫22度　震撼畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

防災不鬆懈！新北完成273處潛勢區巡檢　清淤逾1400公噸

新北金山區表揚模範母親　無私母愛如海孕育英才

出席新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放　400公尺秘境免費拍

安全+服務雙管齊下！基隆公車駕駛教育訓練　優化大眾運輸

提升城鎮韌性！基隆首辦HSEEP無腳本兵推　模擬爆炸災變應對

故事小精靈決賽變身派對盛會　孩子說故事自信登場

花蓮女子聯隊展現跨校實力　奪少年盃足錦標六年級冠軍

基隆公幼、非營利幼兒園招生！首波中籤率79%　尚有669缺額

金門迎城隍盛況空前！500人浩蕩踩街　後浦上演民俗嘉年華

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

#粉紅超跑 海線急行軍　首度 #停駕 鹿港派出所

【吊車失控暴衝】炸蛋蔥油餅店被撞爛！老饕哭喊QQ

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

癱瘓信徒夢見媽祖說「會治癒」！　奇蹟康復後「粉紅超跑」突停駕屋前

登轎儀式移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了：絕非本意

防災不鬆懈！新北完成273處潛勢區巡檢　清淤逾1400公噸

新北金山區表揚模範母親　無私母愛如海孕育英才

出席新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放　400公尺秘境免費拍

安全+服務雙管齊下！基隆公車駕駛教育訓練　優化大眾運輸

提升城鎮韌性！基隆首辦HSEEP無腳本兵推　模擬爆炸災變應對

故事小精靈決賽變身派對盛會　孩子說故事自信登場

花蓮女子聯隊展現跨校實力　奪少年盃足錦標六年級冠軍

基隆公幼、非營利幼兒園招生！首波中籤率79%　尚有669缺額

金門迎城隍盛況空前！500人浩蕩踩街　後浦上演民俗嘉年華

防災不鬆懈！新北完成273處潛勢區巡檢　清淤逾1400公噸

獅邦戰吸引11203人進場　本季新莊球場第二高

新北金山區表揚模範母親　無私母愛如海孕育英才

出席新北市城市祈禱會　侯友宜祈禱會盼凝聚愛與希望

快訊／TPBL職籃史上最慘！　特攻破紀錄狂輸國王「45分」

全台最長！淡水9座「五彩南瓜隧道」今開放　400公尺秘境免費拍

吳鳳不捨剴剴「身為爸爸看了想哭」！喊判X刑也不夠：來台18年最生氣

安全+服務雙管齊下！基隆公車駕駛教育訓練　優化大眾運輸

力促無人機產業國家隊　卓榮泰喊話嘉義同鄉會共推「大南方新矽谷」

哈利王子想和好！脫口「不知父親能活多久」　查爾斯難過反應曝

「我的禿頭算不算一種光源？」　老師幽默解答：是間接光源

地方熱門新聞

桃園捷運青線　青埔到桃園全程30分鐘

高雄「蛤字招牌」被拆了！　粉絲錯愕

台南男駕車自撞小東路安全島送醫駕駛送醫

桃園13優秀女力　行銷復興區「媽媽桃」

中大接手115年全大運　以「無懼永續」為主題

千人千袋‧熱血傳愛活動中部四縣市同日登場

藝人反毒反詐騙電影《曙光詐現》巡迴宣導

2美國遊客闖阿里山鐵軌　最重罰5萬

捷運桃園長庚線啟動　市府16公里全線踏勘

黃雅玲接任台南文化局長拚文化治理4.0

新北農再社區賞螢季開跑　體驗生態與農村生活

罷團路權遭拒　拱天宮：廟口不允許

十家企業齊心淨灘！奇美領軍900人攜手守護海洋

汛期前備戰！台南80人動員操舟管筏膠筏訓練強化應變力

更多熱門

相關新聞

基隆首辦HSEEP無腳本兵推　模擬爆炸災變應對

基隆首辦HSEEP無腳本兵推　模擬爆炸災變應對

為強化基隆市防災團隊應變能力，積極導入美國FEMA「國土安全演習與評估計畫」（Homeland Security Exercise and Evaluation Program，HSEEP）機制，基隆市於4月28日上午，邀集各局處單位於災害應變中心辦理「無腳本兵棋演習」課程，深化防災團隊對HSEEP兵推模式的理解與應用。

基隆公幼、非營利幼兒園招生　尚有669缺額

基隆公幼、非營利幼兒園招生　尚有669缺額

女駕駛驚喊「換胎好貴！」　1情況上國道慘噴6000

女駕駛驚喊「換胎好貴！」　1情況上國道慘噴6000

全國舞藝展演基隆登場　謝國樑邀各縣市「以舞會友」

全國舞藝展演基隆登場　謝國樑邀各縣市「以舞會友」

基隆通勤福音！2088C增開6點28分班次

基隆通勤福音！2088C增開6點28分班次

關鍵字：

基隆公車駕駛長教育訓練行車安全

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯「媽祖爐主」身分曝光！　地位尊崇競爭激烈

即／6年來最晚！白沙屯媽祖「三進三退」衝進朝天宮

遊西班牙遭搶！他暴怒「擒賊鎖喉」

珠寶直播主告公益網紅AJ哥詐欺　警方回應了

54歲AV傳說回歸　F級身材如30歲

韓二代團超亂！當紅偶像爆「一人吃整團」

粉紅超跑有望進南投？市長妻請示連3聖筊

即／北市松山死亡車禍！1人被多輛機車撞擊倒地亡

白沙屯媽祖「帶來幾萬人潮」　商家感嘆5個字！網怒噴

張麗善跪拜求停駕！媽祖原地搖晃「下秒閃人」

正妹啦啦隊跳一半「摸到小葡萄」驚覺走光

新台幣升值有什麼影響？她曝「4種人會哭」

狂誇人妻「吃精王」！小王要她婚內幫生孩

砰砰砰！隋棠在家聽到慌了

女星嫁大31歲富商！新婚13天尪心臟病猝逝

更多

最夯影音

更多

#張麗善 彰化跪拜求停駕　#媽祖 原地搖晃下秒閃人

蕭煌奇撞臉〈跳樓機〉LBI利比　挑戰笑喊："看"手機練習XD

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

【被媽祖叫起床？】白沙屯媽祖驚喜停在帳篷前！他被選中一臉迷糊XD

【張麗善移開爐主】遭網轟翻！臉書瞬間被灌爆 她急道歉

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面