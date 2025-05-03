安全+服務雙管齊下！基隆公車駕駛教育訓練　優化大眾運輸

▲提升服務與安全！基隆公車駕駛訓練，涵蓋指差確認、性騷防治。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢／基隆報導

為強化行車安全與服務品質，基隆市公共汽車管理處於本月2日及7日分兩梯次舉辦駕駛長教育訓練，預計共有250人次參與。課程內容涵蓋多項重要議題，包括路口停讓、指差確認、車速管控等安全駕駛要領，同時加強服務品質、車輛保養、廉政法治及職場倫理等專業訓練。

公車處副處長曾令偉表示，此次訓練特別考量駕駛工作辛勞，旨在定期更新專業知識與技能。課程重點除行車安全外，更包含服務品質提升、車輛機械保養技術指導、廉政法治觀念建立，以及職場霸凌與性騷擾防治等多元面向，全方位提升駕駛專業素養。

公車處提到，本次邀請臺北汽車客運的同業先進就平常實務經驗提醒駕駛長車輛安全駕駛注意事項，同時由委外維修團隊指導車輛機械保養技能；聘請福智文教基金會講師分享提升服務品質之方法，並由政風室邀請臺灣基隆地方檢察署黃冠傑主任檢察官及臺灣臺北地方法院吳承學法官講授「廉政法治案例宣導－公車處同仁執行業務常見案例與實務」，彙整與駕駛長執行業務攸關之不法案例，適度去識別化後研析個案事實；另由人事室透過影片宣導職場霸凌及性騷擾防治措施。

基隆市大眾運輸使用率位居全台第二，公車處對於提供安全且友善的大眾運輸服務責無旁貸。本次駕駛長教育訓練冀能提升駕駛長的專業及服務品質，為基隆市大眾運輸事業發展注入活力。