他休假日爬2樓闖空門...偷92萬名表+金飾　上班日要變現就被逮

記者邱中岳／台北報導

北市警局大同分局建成派出所警員在清明連假接獲報案，有民宅遭人侵入並且偷走勞力士、沛納海等名表，還有黃金耳環以及現金3萬，總價值約92萬元，警員立刻調閱監視器掌握嫌犯從後巷攀爬至2樓破窗潛入，確定身分後立刻展開追查。

警方指出，40歲的林姓男子，在清明連假期間，跑到北市大同區赤峰街四處查看，鎖定1家2樓住處無人之後，立刻從後巷攀爬至2樓並且破窗潛入，大肆收刮勞力士、沛納海及亞曼尼等高價名錶、黃金飾品及現金等，初估損失約92萬元。

▲他闖空門偷92萬財物，還沒銷贓就被查扣。（圖／記者邱中岳翻攝）

住戶當天返家後發現，在晚上10時許前往派出所報案，警方當場調閱監視器確認嫌犯身影，就立刻前往林嫌住處逮人，當場找回失主遺失的手表、飾品以及現金等證物，失主失而復得相當感謝警方協助。

警方表示，林嫌犯案時在清明連假期間，所以根本無法銷贓變現，直到連假結束要變現，就馬上被警方逮捕，警方還在現場搜出毒品海洛因，訊後依照竊盜、毒品等罪嫌送辦。

大同分局呼籲，民眾應加強門窗安全防護措施，有需要可向分局申請「治安風水師」檢測服務，幫民眾住家「看診」，提供防竊建議，另該分局將持續強化轄區巡邏密度，積極打擊各類不法行為，打造安全宜居的生活環境。