變態男友棉被壓頭硬上！她幫求情也沒用　重判4年半還要賠80萬

▲彰化女子遭同居男友棉被蒙頭性侵得逞。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者唐詠絮／彰化報導

一名女子指控前男友在兩人同居期間，於住處遭對方以棉被壓頭、強行脫褲性侵得逞，事後持驗傷單報警提告，並求償100萬元精神慰撫金；男子起初否認犯行，後雖坦承犯罪，卻辯稱薪水微薄需撫養子女，請求駁回賠償聲請，法官認定男子犯行明確，依強制性交罪重判4年6月徒刑，應賠償被害人80萬元。

原告主張，雙方原為男女朋友，2024年2月17日凌晨1時30分許，在被告住處房間內發生爭執，對方竟拿棉被壓制她頭部，強行脫掉褲子性侵得逞，原告認為，被告行為已嚴重侵害其性自主權，造成巨大精神痛苦，請求被告賠償100萬元精神慰撫金。

被告則反駁，案發後雙方仍有互動，顯示原告並未如所述般受嚴重精神創傷。再者，被告表示自己收入有限，尚需撫養未成年子女，原告求償金額過高，請求法院駁回其訴。

男子直到法院審理中才坦承強制性交，但辯稱與女友同居一個多月，已發生7、8次性行為，2人計畫到日本出遊，並非無情無義，請求法官減輕其刑責。女友在檢方偵訊時也曾以書面證詞為林男求情，表示兩人相處模式床頭吵床尾和，希望法官從輕發落。

然而，法官認為男子以棉被壓制女友頭部，強制性交的行為惡劣，且事後多次違反保護令，其行為並無任何值得同情之處，依強制性交罪判處男子4年6月有期徒刑。

法院民事庭審理，被告對原告強制性交之事實，已構成對其貞操權的侵害，原告因此承受精神痛苦，依法有權請求非財產上損害賠償，應以賠償80萬元為適當。