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TikTok改口認了！把歐洲用戶個資傳中國　遭重罰184億

▲▼TikTok。（圖／路透）

▲TikTok坦承，部分歐洲用戶資料確實存放在中國。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

短影音平台TikTok因將歐洲民眾的個資傳輸回中國，且無法證實這些資訊不會被中國官方查閱，今日遭歐盟成員國愛爾蘭重罰5.3億歐元（約新台幣184億元）。

根據法新社報導，做出裁罰決定的愛爾蘭資料保護委員會（Data Protection Commission，DPC）指出，隸屬中國科技大廠字節跳動的TikTok在接受調查時，一反先前否認的態度，坦承部分歐洲用戶資料確實存放在中國。

由於TikTok的歐洲業務總部設在愛爾蘭，因此DPC成為該公司在歐盟的主要監管單位，這與其他科技巨頭如Google、Meta及X的監督架構一致。此次罰款金額創下DPC歷來最大之一的紀錄。

TikTok擁有約15億全球用戶，早在2023年便曾因違反兒童隱私規範而被罰款3.45億歐元（約新台幣120億元）。本次處分則針對其違規將個資跨境傳輸的行為。

副專員陶艾爾（Graham Doyle）表示：「TikTok設於中國的員工可以遠距查看歐洲使用者的個人資料，顯示TikTok未能證明其保護措施與歐盟內部標準相符。」

陶艾爾進一步指出，在中國現行的反恐與反間諜法規等法律環境下，TikTok未能排除當地政府可能存取歐洲個資的風險，這與歐盟的資料保護規範出現明顯落差。

TikTok則聲明將對裁決提出上訴，並強調「從未收到」中國政府索取歐洲用戶資料的要求。

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