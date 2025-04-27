甩美國「逼賣」陰霾！日經：TikTok未來數月將進軍日本電商市場

▲日經透露，TikTok將在2025年中旬進軍日本電商市場。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

《日經新聞》透露，中國短影音平台TikTok將在未來幾個月，於日本推出電商服務「TikTok Shop」，透過短影音與直播帶貨銷售商品，以拓展廣告以外的收入來源。

《日經》引述知情人士報導，TikTok已決定在日本展開電商服務，並將在近期開始招募賣家。用戶可在APP內利用短影音或直播方式介紹商品並完成銷售，營業模式與中國版「抖音」相似。TikTok計劃透過電商銷售獲取手續費收入，藉由其全球超過10億用戶的龐大基礎，致力於擴大廣告以外的收入結構。

自TikTok在美國市場面臨政府要求出售業務的壓力以來，母公司字節跳動就不斷在全球主要市場加速佈局電商業務，以拓展廣告以外的獲利來源，並降低對單一市場的依賴。除了日本外，TikTok已在今年3月於法國、德國先後推出TikTok Shop，其歐洲業務也在本月擴展至義大利。

統計顯示，TikTok於2024年在美國的APP下載量高達5200萬次，排名第二。然而，出於國家安全疑慮，美國政府持續要求TikTok脫離中國資本或退出市場。歐美媒體報導指出，川普政府已開始物色潛在買家；投資基金聯盟與亞馬遜等企業都表態有意收購。

隨著TikTok進軍日本市場，中國企業在當地電商戰場的競爭也日益白熱化。2023年，拼多多控股旗下的「Temu」已進入日本；阿里巴巴也在2024年秋季推出跨境電商APP「TAO」。至於中國服飾電商「SHEIN」，更迅速滲透日本市場，顯示中國企業正積極搶佔日本電商領域。