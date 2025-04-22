665精品假包堆成山！TikTok正妹直播翻車　侵權金額超過6千萬

記者吳奕靖／高雄報導

刑事警察局智慧財產權偵查大隊（偵三隊）日前執行網路偵查，發現有網拍賣家利用境外影音平台TikTok直播販售仿冒精品，專案小組日前逮捕涉嫌違反商標法的許姓嫌犯，並查扣包括LV、CHANEL等八大品牌仿冒包共計665件，侵權市值初估逾新台幣六千萬元。

▲警方在直播主的住家查獲大量精品假包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隨著臉書直播熱度下降，部分直播主與商家轉向TikTok平台進行直播銷售。然而，此一趨勢也讓不法分子認爲可以利用境外平台特性，企圖隱匿身分，販售仿冒品，增加追查難度，對消費者權益及品牌商譽造成影響。警方查出，46歲的許姓女子選定高價精品名牌，將自宅改裝為直播間，並利用境外TikTok平台申請帳號進行直播銷售，其直播內容公開展示仿冒的LV、CHANEL、GUCCI、MK、BURBERRY、YSL、CELINE及HERMES等品牌包款。

▲許姓正妹直播主在TikTok直播賣假包 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方在直播主的住家查獲大量精品假包，總共有八大品牌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經刑事局偵三大隊蒐證後，向臺灣彰化地方法院聲請搜索票獲准，前往處查扣上述仿冒品。警方表示許姓女子在2023年7月開始販售，至今出貨達1172次、獲利約新臺幣160萬元，而仿冒品的來源是她向TikTok內中國各賣家批貨、分批持續批貨。