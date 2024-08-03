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衛福部第10屆優良暨資深典範醫事人員　部桃5位同仁榮獲表揚

▲衛福部第10屆優良暨資深典範醫事人員，部桃5位同仁榮獲表揚

▲衛福部第10屆優良暨資深典範醫事人員，部桃5位同仁榮獲表揚。（圖／部桃提供）

記者楊淑媛／桃園報導

部立桃園醫院表示，衛福部2日舉辦第10屆優良暨資深典範醫事人員頒獎，桃園醫院有5位醫事人員榮獲表揚，是部立醫院中獲獎最多的醫院。代理院長陳日昌表示，桃園醫院肩負公醫使命，始終站在國門第一線，不但幫助臺灣挺過疫情，更持續優先執行政府健康政策，守護民眾健康與福祉。

陳日昌說，面對嚴峻的醫療競爭與挑戰，桃園醫院持續精益求精，發展特色醫療，提供全人及持續性的醫療照顧，讓大桃園地區的民眾就醫更安心。此次表揚活動，不僅是對獲獎人員的肯定，更是對辛勤工作與默默付出專業的醫事人員的致敬。

今日頒獎典禮共表揚了69位卓越的醫事人員，從部立醫院的3,098名醫事人員中脫穎而出，成為醫事的楷模。桃園醫院的5位獲獎者分別在不同領域中展現了卓越的專業能力和奉獻精神。

獲頒「優良獎」的陳延碩職能治療師，在桃園醫院服務超過22年，積極參與品質提升計畫，並深入社區，推動以勝任能力為導向的醫學教育CBME，培育眾多職能治療人才。吳慧芳醫事檢驗師推動微生物自動化流程系統，改造檢驗流程，顯著減少感染風險，提升醫院照護品質。涂秀蓮營養師建立術後加速康復（ERAS）跨團隊營養照顧模式，幫助病人早日恢復健康，並擔任教學主持人，培養全人照顧能力的營養師。

鄭博霙語言治療師建立語言治療五全照顧模式，從急性到慢性照顧，讓語言治療服務深入社區，並成立語言治療科，擴大部醫服務的範圍，提升醫療照顧品質。「閃亮新人獎」獲獎者孫嘉妤物理治療師，帶著熱情積極參與觀音新屋沿海偏鄉社區的醫療照顧與健康促進活動，提升銀髮族群的健康適能。

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