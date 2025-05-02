上百台電員工5／1上街頭　張善政：虧損的更可能是台灣產業未來

▲上百位台電基層員工5/1上街頭，張善政今天在臉書發文，供電不穩恐是全台共同風險。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對五一勞動節當天，上百位台電基層員工走上街頭，桃園市長張善政今（2）日在臉書以「虧損的不只是台電，更可能是台灣產業的未來」發文。張善政指出，台電員工表達他們對當前能源政策導致台電長期虧損深切憂慮，然而遺憾的是，中央仍未展現更積極的回應態度，供電的不穩，毫無疑問，是全台共同的風險。

張善政表示，從5月中起，核三廠2號機將除役，台灣正式邁入「無核時代」，對身為全台最大工業城市的桃園而言，面對產業集中、人口成長，用電需求節節上升，加上即將到來的夏季高峰期，電力是否穩定，已成為市民與產業界普遍的焦慮來源。

回顧去年4、5月，短短半個多月內，桃園就發生20起停電事件，影響近30萬用戶。頻繁跳電所造成的不便與民怨，正凸顯了老舊電網與基礎設施韌性不足的結構性問題。

▲張善政今天在臉書發文，台電基層員工憂慮，其實反映了全民對能源未來的集體不安。（圖／翻攝自張善政臉書）

過去一年，市府也深刻感受到台電強化電網穩定的努力，為提升供電效率，我們主動向台電提出建立「供電合作平台」，協助協調用電工程，加快公共設施的供電與送電流程。平台啟動以來，已成功解除91件列管案件，為桃園用電帶來實質改善。然而，地方力量終究有限，若要徹底強化供電體系，仍需中央提出更具前瞻性的政策藍圖。

面對國際關稅變局與AI、半導體等高耗能產業的快速擴張，台灣迫切需要的是一套穩健、可持續的能源戰略，而不是持續依賴補貼來掩飾深層問題。台電基層員工的憂慮，其實也反映了全民對能源未來的集體不安。

張善政強調，夏天即將到來，用電壓力勢必升高，我們誠摯期待，中央能傾聽第一線與各界的聲音，及時回應，通盤檢討，讓台灣的供電體系更穩定，人民用電更安心。