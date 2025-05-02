　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

上百台電員工5／1上街頭　張善政：虧損的更可能是台灣產業未來

▲上百位台電基層員工5/1上街頭，張善政今天在臉書發文，供電不穩恐是全台共同風險。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲上百位台電基層員工5/1上街頭，張善政今天在臉書發文，供電不穩恐是全台共同風險。（圖／翻攝自張善政臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

針對五一勞動節當天，上百位台電基層員工走上街頭，桃園市長張善政今（2）日在臉書以「虧損的不只是台電，更可能是台灣產業的未來」發文。張善政指出，台電員工表達他們對當前能源政策導致台電長期虧損深切憂慮，然而遺憾的是，中央仍未展現更積極的回應態度，供電的不穩，毫無疑問，是全台共同的風險。

張善政表示，從5月中起，核三廠2號機將除役，台灣正式邁入「無核時代」，對身為全台最大工業城市的桃園而言，面對產業集中、人口成長，用電需求節節上升，加上即將到來的夏季高峰期，電力是否穩定，已成為市民與產業界普遍的焦慮來源。

回顧去年4、5月，短短半個多月內，桃園就發生20起停電事件，影響近30萬用戶。頻繁跳電所造成的不便與民怨，正凸顯了老舊電網與基礎設施韌性不足的結構性問題。

▲張善政今天在臉書發文，台電基層員工憂慮，其實反映了全民對能源未來的集體不安。（圖／翻攝自張善政臉書）

▲張善政今天在臉書發文，台電基層員工憂慮，其實反映了全民對能源未來的集體不安。（圖／翻攝自張善政臉書）

過去一年，市府也深刻感受到台電強化電網穩定的努力，為提升供電效率，我們主動向台電提出建立「供電合作平台」，協助協調用電工程，加快公共設施的供電與送電流程。平台啟動以來，已成功解除91件列管案件，為桃園用電帶來實質改善。然而，地方力量終究有限，若要徹底強化供電體系，仍需中央提出更具前瞻性的政策藍圖。

面對國際關稅變局與AI、半導體等高耗能產業的快速擴張，台灣迫切需要的是一套穩健、可持續的能源戰略，而不是持續依賴補貼來掩飾深層問題。台電基層員工的憂慮，其實也反映了全民對能源未來的集體不安。

張善政強調，夏天即將到來，用電壓力勢必升高，我們誠摯期待，中央能傾聽第一線與各界的聲音，及時回應，通盤檢討，讓台灣的供電體系更穩定，人民用電更安心。

 【更多新聞】

色男見桃機女保全身材瞬間凍未條　巴士站竟直接用下半身頂撞

AB車牌進出騙停車場辨識系統　桃園男省2萬停車費被依詐欺起訴

快訊／桃園逆向撞飛夫妻檔1死2傷　2逃逸「失聯移工」被逮

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
鋒面排隊報到！周日3地雨較大　下周雷雨襲全台
白沙屯媽停面前！她上前被喊「不要錄」　網點頭：危險
國民黨「幽靈連署」延燒6縣市黨部　12人遭羈押禁見
黃子佼藏2259兒少性影像！狂簽和解書...10分鐘快閃
189.99萬起！台灣「特斯拉新Model Y」首度現身開箱
獨／美女主播沈泳吟生了！　醫生竟跟老公同一個
快訊／台中NOVA旁驚現天坑！貨車輪胎陷下去　 現場封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委問新台幣可能「升抵27元」？　卓揆：對產業調適能力衝擊很大

推薦人選當主任卻涉案　綠委楊曜認失責退出民進黨團運作

痛批賴政府上任一年內鬥不斷　朱立倫轟賴清德：只會家暴一事無成

上百台電員工5／1上街頭　張善政：虧損的更可能是台灣產業未來

國民黨「幽靈連署」延燒6黨部　全台累計12人羈押禁見

傅崐萁涉礦稅敲詐「花蓮縣府火速退稅2億」　綠委：要被罷了才守法

王大陸犯《個資法》還可送公文　議員轟社會局放任

基隆盜個資助罷免「國民黨稱個案不評論」　綠：台灣民主史上醜聞

蔡壁如變造民眾黨徽　中評會決議懲處停權1個月

基隆罷免查個資「系統性舞弊」　民進黨轟朱立倫、謝國樑「裝沒事」

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

【猜模型價格】聽到價格後的姐姐情緒就像坐雲霄飛車XD

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

藍委問新台幣可能「升抵27元」？　卓揆：對產業調適能力衝擊很大

推薦人選當主任卻涉案　綠委楊曜認失責退出民進黨團運作

痛批賴政府上任一年內鬥不斷　朱立倫轟賴清德：只會家暴一事無成

上百台電員工5／1上街頭　張善政：虧損的更可能是台灣產業未來

國民黨「幽靈連署」延燒6黨部　全台累計12人羈押禁見

傅崐萁涉礦稅敲詐「花蓮縣府火速退稅2億」　綠委：要被罷了才守法

王大陸犯《個資法》還可送公文　議員轟社會局放任

基隆盜個資助罷免「國民黨稱個案不評論」　綠：台灣民主史上醜聞

蔡壁如變造民眾黨徽　中評會決議懲處停權1個月

基隆罷免查個資「系統性舞弊」　民進黨轟朱立倫、謝國樑「裝沒事」

林凱威手肘發炎需休養1個月！陳冠偉繼續代班　葉總談關門新人選

屏東縣政府打造新園海洋航運園區　成南台灣新旅遊熱點

預售屋周成交「不是0就是1」　業者懇求政策鬆綁

薔薔出手徵才「月薪5萬起跳」！　開2職缺放送超狂福利

坐辦公室太安靜！有什麼工作「能往外跑」　過來人給答案

急行軍75hrs到北港！香燈腳急「趕不上」　張麗善：媽祖會體諒

疫情前買房！他嘆「沒什麼漲幅」　網點出2原因：買錯而已

好像已故愛犬！高雄家庭驅車417公里　衝瑞芳領養「牛牛」

33萬香燈腳烈日伴粉紅超跑急行軍　3歲娃累癱哭鬧...警變身保母

鋒面排隊報到「周日3地雨較大」　下周2天雷雨襲全台

楊丞琳演唱會隔天錄音　認「狀態不好」又重錄

政治熱門新聞

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

藍營「反綠共」口號突消失　他分析：朱立倫闖禍了！妖魔化共產黨

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：荒謬

路邊宣講遭路人比中指！　徐巧芯高喊謝謝：你的中指非常漂亮

蔡壁如變造民眾黨徽　中評會決議懲處停權1個月

藍台中市黨部遭搜查　朱立倫揭賴清德3步驟：用大罷免追殺在野

2032年穩定供電沒問題　賴清德：現在我們缺的是綠電

突遭檢調搜索帶走8幹部　台中國民黨部發聲了

郭智輝嗆台電員工　昌：該離開的是你

AIT主席空懸3個月沒消息　網兩派熱議

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

房屋稅2.0開徵爆亂象　北市：中央開發系統

曝藍營要罷免吳思瑤還剩「2條路」　黃揚明：堪稱不可能的任務

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

更多熱門

相關新聞

館長員工遭尻後腦杓！警方要查了

館長員工遭尻後腦杓！警方要查了

網紅「館長」陳之漢1日拍片稱員工遭到攻擊，報案還得到員警「可能找不到了」的答覆，掀起極大討論。對此，桃園市警方回應，目前已主動成立專案小組，依照被害人的描述調閱監視器影像，過濾案情。

館長員工遇襲！張善政火速回應了

館長員工遇襲！張善政火速回應了

獅子會300B3區捐贈5部醫療車　提升醫療服務

獅子會300B3區捐贈5部醫療車　提升醫療服務

藍白號召426上凱道　張善政：怎麼可能不去

藍白號召426上凱道　張善政：怎麼可能不去

桃園米干節邀友邦觀禮　展現國際友誼

桃園米干節邀友邦觀禮　展現國際友誼

關鍵字：

台電員工51上街頭張善政臉書發文供電不穩

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

台幣強升！換日圓再見「0.21」甜甜價　差10天多換3萬日圓

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面