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社會 社會焦點 保障人權

色男見桃機女保全身材瞬間凍未條　巴士站竟直接用下半身頂撞

▲桃園市李姓男子去年在桃園機場第一航廈負責接機開球嘉賓，會後見女保全維持旅客離場時，竟刻意靠近以下半身頂撞女保全，以此方式性騷擾得逞。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲桃園市李姓男子去年在桃園機場第一航廈負責接機開球嘉賓，會後見女保全維持旅客離場時，竟刻意靠近以下半身頂撞女保全，以此方式性騷擾得逞。（示意圖／翻攝自pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市李姓男子去年在桃園國際機場第一航廈負責接機開球嘉賓，會後女保全維持旅客離場時，李男刻意靠近，趁其執勤維持秩序不及抗拒之際，以下半身頂撞女保全下體，以此方式性騷擾得逞；桃園地院審理時，李男否認犯行，但航警局則提供現場監視器畫面佐證，法官審結依性騷擾防治法之性騷擾罪，處拘役50日，得易科罰金，本案還可上訴。

檢警調查，25歲的李姓男子於去年年8月31日中午，在桃園國際機場第一航廈B1巴士負責接機來台擔任開球嘉賓，中午12時28分許，在B1巴士站見前來維持秩序讓旅客離場之女保全身材曼妙，竟刻意靠近，趁女保全專注於維持秩序不及抗拒之際，以自己下半身前頂撞女保全，以此方式觸碰其下體性騷擾得逞，女保全事後不甘受辱向航警報案提告，桃園地檢署複訊時，李男否認犯行，但航警提供現場照片、監視器畫面與女保全指證歷歷，李男犯行足堪認定，檢方依性騷擾防治法之乘機性騷擾罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，李男仍否認犯行，法官審酌被告乘告訴人女保全執行勤務不及抗拒之際，對其為上揭性騷擾犯行，致女保全心生嫌惡、不適及不安全感，欠缺對他人身體自主權之尊重，考量被告迄今未獲得告訴人諒解或賠償其損害，衡量被告犯後未能坦承犯行之態度，審結依性騷擾防治法之性騷擾罪處拘役50日，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案仍可上訴。

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尊重身體自主權，請撥打110、113。
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