粉紅超跑海線急行軍！首度停駕鹿港派出所　33萬香燈腳同步見證

▲白沙屯拱天宮媽祖停轎在鹿港派出所。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

記者唐詠絮／彰化報導



被譽為「粉紅超跑」的白沙屯拱天宮媽祖展開10天9夜遶境進香，今年隨行香燈腳突破33萬人創歷史新高。首日行程就充滿驚喜，媽祖鑾轎沿台61線、台17線快速推進，將苗栗、台中、彰化三縣市串連成一條神聖的「媽祖大道」，令人相當意外媽祖首度選擇停在鹿港派出所，令員警相當感動。

5月2日傍晚行經鹿港時，出現令人意外媽祖首度停駐鹿港派出所，現場警員欣喜若狂，立即敞開大門恭迎聖駕。在分局長帶領下，全體員警列隊向媽祖致上最虔誠的敬意，這個突如其來的神聖時刻讓鹿港鎮民又驚又喜，33萬名香燈腳共同見證媽祖慈悲為懷的力量。

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▲白沙屯拱天宮媽祖停轎在鹿港派出所。（圖／翻攝自白沙屯拱天宮直播）

鹿港鎮民聞訊紛紛趕來參拜，將派出所前廣場擠得水泄不通。信眾感動的說，媽祖選擇警局停駕別具深意，是要慰勞辛苦維護遶境秩序的員警同仁，同時也為地方治安祈福。

這場「警局賜福」的意外插曲，為年度宗教盛事增添溫馨色彩。隨行香燈腳表示，見證員警同仁虔誠迎駕的模樣令人動容，展現媽祖慈悲為懷景象，媽祖鑾轎在派出所停留約10分鐘後繼續南下，預計深夜將進入雲林縣境。