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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2032年穩定供電沒問題　賴清德：現在我們缺的是綠電

▲▼中華民國第16任總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統賴清德。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

總統賴清德、新北市長侯友宜今（2日）上午到新北產業園區與企業座談。針對美方提出的關稅措施，賴表示，政府已啟動第一階段談判，將持續與美國展開協商。至於社會各界及企業都很關心電力問題，賴表示，到2032年穩定供電沒有問題，「現在我們缺的是綠電，所以政府正積極推動各項綠能建設」。

侯友宜提到，企業關心電力的問題，因為以台灣AI人工智慧跟半導體這幾年電力需求量很大，每年要用電的成長是2.8%，平均成長90億度，到2033會成長三成，這些壓力很大，業界也擔心這段這段時間再生能源 20％補不上來、核電又要歸零，而夏天的備載容量常常沒有到安全的15%，常常到10%、甚至以下，大家擔憂缺電危機，他會如實跟總統報告。

賴清德致詞時，首先感謝侯友宜市長、各位好朋友，撥出寶貴時間出席今天座談會。賴表示，感謝侯市長率領團隊跟中央一起合作，特別關注新北市物價波動，關心到新北市員工就業的安定，更拿出市府的資源，來對受影響企業提供金融協助，「在這裡向侯市長和侯市府表達感謝之意，請業界給侯市長和團隊熱烈掌聲」。

賴清德說，這次川普總統對等關稅衝擊全世界，台灣也沒有例外。其中，台灣的中小微型企業承受的壓力相對大，台灣的中小微型企業數目高達150、160萬家，佔所有登記家數的98%，提供全國916萬個就業機會，佔勞工8成左右，「可以看得出來，中小微型企業是台灣經濟發展的關鍵，也是穩定社會的一股很重要的力量，所以政府非常關心中小微型企業所受的衝擊」。

賴清德也利用這次的機會說明，指跟美國談判已經進行第一次談判，後續會持續進行，政府秉持幾個原則，第一，確保國家利益；第二，要維護台灣產業發展的空間；第三，不會犧牲任何一個行業，因為每一個行業在台灣來講，都是一個生態系，沒有辦法犧牲任何一個行業，這個是我特別跟大家說明的。

賴清德說，行政院在落實支持照顧方案的時候，也會把大家的意見納進去，金額目前也調整到930億，本來是880億。就是要反映過去這一段時間業界所提供的意見，行政院是做彈性的調整。目前行政院也召開行政院會，並提出、通過特別預算，金額是4100億。

賴清德強調，這次特別預算有別於以往，並不是舉債，而是用累計的歲計賸餘編列特別預算，其中第一個項目就是跟大家說明930億，要照顧受影響、受到衝擊的傳統產業。另外，照顧民生編列300億，要來補助勞健保；其中也包括1100億，要補助台電。

而針對侯市長反映的電力穩定問題，賴清德說，經濟部盤點過，2032年台灣穩定供電沒有問題，即便是把人工智慧、資料中心所需要的電費概括估計進去，到2032年穩定供電沒有問題。

「現在我們缺的是綠電，所以政府正積極推動各項綠能建設。」賴清德說，包括重點的風電、太陽能發電，未來會著重在水力發電、地熱發電、氫能源等新興科技發電，都會持續推動。業界聽起來大家反應的跟電力有關係，不約而同，也許大家等等也會提出的，都是希望台電不要調漲電費，因為這時候關稅調漲，大家生產成本增加，希望電費可以穩定。

賴清德說，行政院編列1100億元補助電力公司，目的也是要讓電價穩定，也公平對待台電在COVID19期間自行吸收成本，沒有調整電價來穩定物價，這個時候我們理應要給台電合理對待，這就是編列1100億元的道理，不希望再增加業界經營的成本，不知道大家支不支持。今天在場立委不分黨派，希望大家都可以支持。

賴清德說，大家都很清楚，這一次對台灣的衝擊很大，大家都憂心忡忡，我要特別提到，當然大家都很希望快，但我是認為應該要快慢有序，不能夠只求快、沒有求國家利益，所以我是希望在剛剛和大家報告，確保國家利益、維護產業生存空間之下，快慢有序，提出能夠得到最好談判結果的策略。

賴清德強調，政府會嚴謹地面對這次的美國川普的關稅，政府也非常希望跟大家站在一起，但是一定是要站穩台灣這個立場、快慢有序、反映業界的心聲，爭取到最好的談判結果，這才是最重要、最終的目標。

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