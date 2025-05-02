還原426賴清德與謝國樑互動　張惇涵：獨裁者會對抗議他的人說感謝？

▲總統府副秘書長張惇涵。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨4月26日號召支持者與同為在野勢力的民眾黨上凱道，舉行「反綠共、戰獨裁」活動。總統府副秘書長張惇涵今（2日）透露，當天總統賴清德與基隆市長謝國樑一起出席產業座談，謝在中途要離席，也就是要到凱道出席活動，當時賴清德還特別說「謝市長還有行程，我們掌聲感謝他」。張直言，難道賴會不知道謝國樑離開座談會是要上凱道抗議他嗎？獨裁者會對一個要抗議他的人說不好意思、甚至感謝他嗎？答案是否定的。

針對近期在野黨的批評，總統府副秘書長張惇涵接受自由時報《官我什麼事》專訪時說，台灣的民主得來不易，每個人都應該要呵護珍惜，而不是向國際社會傳達不正確的訊息。

國民黨號召4月26日上凱道的同時，總統賴清德到基隆大武崙產業區和業者座談，張惇涵也還原當天的漏網鏡頭，由於總統要受訪，特別請市長謝國樑先到貴賓室，不然對謝不好意思，一旁的秘書長潘孟安也主動跟謝握手說歹勢。

張惇涵說，接著謝國樑市長約3點多要離開座談會，之後大家看到了，他就站在凱道的舞台上面。張指出，當時謝市長要離開的時候，賴清德還特別提到，「因為謝市長還有其他的行程，還有其他的事情，所以我們掌聲感謝他」，現場與會業者也都鼓掌。

張惇涵指出，這個大家沒有看到的場景代表什麼？他認為有3個重要的訊息。第一，台灣是民主的國家，一個民選總統跟民選市長，2個人為了關稅政策，坐在一起肩並肩，雖然政黨不同，可是是可以坐在一起的，這證明了台灣是民主的國家。

第二，民進黨政府或是賴清德總統，也不是獨裁政府。張惇涵說，難道賴清德總統，會不知道謝國樑市長離開座談會是要上凱道抗議他嗎？想必是知道的，獨裁者會對一個要抗議他的人說不好意思、甚至感謝他嗎？答案是否定的。

第三，就是中央跟地方，朝野之間其實是可以合作。張惇涵說，正因為台灣是民主國家，政府不是獨裁政府，所以政黨之間的競爭是民主政治的日常，民主就是人民作主，選舉、罷免、創制、複決，都是憲法賦予人民的權利。

「所以真正的重點在於，什麼是真實的台灣？」張惇涵強調，台灣是民主國家、不是獨裁政府，人民希望看到的是朝野之間能夠團結、中央地方能夠合作，一起為人民來共同打拚，這個才是台灣目前的現狀，跟人民希望看到朝野之間，能夠攜手合作的地方。