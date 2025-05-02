痛批賴政府上任一年內鬥不斷　朱立倫轟賴清德：只會家暴一事無成

▲國民黨台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，黨主席朱立倫親臨會場為臨危受命接下台北市代理主委的台北市議會議長戴錫欽加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議今（2日）於黨中央召開，黨主席朱立倫致詞時痛批民進黨政府，指去年520賴清德上任以來，對內鬥爭不斷、對外毫無作為，除了一再家暴，幾乎一事無成。面對這樣的政府，國民黨絕不畏懼，會堅定走下去、全力奮戰到底。

朱立倫特別感謝議長戴錫欽，在國民黨遭受民進黨最嚴重打壓、忍無可忍之際，勇於承擔責任，與黨內幹部一同為黨、為台灣、為國家打拚。他強調，國民黨堅守的正是中華民國創建之初追求民主自由的信念，絕不容許中華民國被摧毀。

朱立倫批評，去年520賴清德才就任，這一年來對內鬥爭，對外無能，除了家暴，一事無成，打自己人把自己人當敵人，非常厲害，把自己人趕出去，叫你去天安門抗議，把自己人抓起來當罪犯他很行，動用一切手段打擊陣敵創紀錄。全世界沒有一個民主國家，沒有任何民主國家，會剷除在野黨、罷免國會議員的事，歷史上只有一個人做過，那個人叫希特勒，法西斯希特勒，今天抓這個政黨大家不講話，明天抓另個政黨大家都不講話，所有反對黨都被抓起來，連講話機會都沒有，這就是法西斯，這就是希特勒。「比共產黨還共產黨的綠共，這就是今天的賴清德」。

朱立倫指出，賴清德沒有想要跟在野黨坐下來談，共商國是，也沒有想共同面對國際挑戰，今天對他來講，透過司法手段剷除異己，對付在野黨，或是透過大罷免達到一黨獨大，掌控行政司法立法監察，大權一把抓，這對賴清德比較重要。

朱立倫提到，稍早他與日本國會議員會面，他們從頭到尾都在談全世界關心的關稅匯率戰，美債危機風暴，日本把它當作比Covid嚴重的災難，新加坡也這樣說，但只有台灣在搞大罷免，還在搞家暴內鬥，沒有人可以相信，「這樣的總統要不要下台啊！真正需要被罷免的是他，他要搞清楚！」。

朱立倫再說，4月26日的遊行不是他個人號召，也不是國民黨、民眾黨號召，是全民因為賴清德只搞家暴無能，一事無成大家才站出來，是賴清德把大家找出來，如果覺得還不夠，民眾會一波接一波，一群接一群湧上街頭抗爭，這才是台灣的民主。

朱立倫也提到，國民黨內部昨天有最新民調，台北市民絕大部分是反對大罷免的，五位立委都很安全，可是問題是，大部分的民眾可能不知道支持李彥秀、徐巧芯是要出來投票，因此，所有黨員同志要花最大辛苦，未來100天要讓民眾知道，要站出來投下不同意罷免票，才能力保五位立委，這是關鍵。

最後，朱痛批民進黨動用司法與社會各界力量，製造寒蟬效應、打壓罷免行動，「只要敢罷綠委，就全面搜索、收押到底，讓大家不敢動」，他質問：「這還像民主國家嗎？這不是法西斯？不是希特勒？」但他堅信，台北市民不會被嚇倒，國民黨也將堅定到底、力拚到底。