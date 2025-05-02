當面向賴清德喊話！　侯友宜籲「勿內耗」：別用選舉思維治理國家

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／新北報導

總統賴清德及新北市長侯友宜今（2日）日出席「與新北產業園區業者座談」，致詞時，侯友宜當著賴清德面前表示，面對美國關稅，台灣面對外部極大壓力，政府該做的，就是帶領大家一同面對，「不能用選舉思維來治理國家」，需要給人民有解方以及信心，如果再內耗、再誤判，恐怕下一次的代價，不只關稅危機，而是國家生存危機。

侯友宜致詞時表示，新北市面對美國關稅衝擊時，第一時間就成立紓困小組，幫助企業解決問題，也補助企業多元貿易的發展，給予補助，辦理國際商洽會，協助企業轉型。

侯友宜接著提到近期與企業會談後，企業提出的3個擔憂，第一，現在雖然是關稅暫緩90天，但是變化很快，川普說法一變再變，產業內心惶恐，希望快速得到相關資訊，這部分有跟行政院反應過，行政院也表達會盡力將所有資訊公開，讓企業安心。

第二，雖然是老生常談的問題，但是企業非常關心電力的問題，因為台灣AI人工智慧跟半導體這幾年電力需求量很大，每年要用電的成長是2.8%，平均成長90億度，到2033會成長三成，這些壓力很大，業界也擔心這段時間再生能源 20％補不上來、核電又要歸零，而夏天的備載容量常常沒有到安全的15%，常常到10%，甚至以下，大家擔憂缺電危機，業界的擔憂，他如實跟總統報告。

侯友宜接著說企業的第三擔憂，產業界給他一個聲音，大家希望總統有機會就要常常跟產業界溝通傾聽，他知道總統跑了很多地方，他也有跟地方說，「總統會聽地方聲音，請大家放心」，呼籲賴清德要常對話、溝通也要實際執行，這是政府該做的事情。

最後侯友宜提到，他今天看到國際媒體的封面，將台灣國旗當成封面，國旗上面是重壓的壓力，下面也有壓力，整張圖以壓力機的方式呈現，這就代表台灣面對所有關稅以及國家安全的處境是個雙重壓力，在這壓力底下，挑戰是越來越大，希望政府帶領國人一起面對，也呼籲「不能用選舉思維來治理國家，我們需要給人民有解方以及信心，給人民一條路」。

侯友宜說，對外，國家要團結一起，內部也不能再內耗、再誤判，不然下次付出的代價，不只是關稅危機，可能也是國家危機，大家要一起努力，他身為新北市長，絕對以國家安全為優先，對內、對外與國人站在一起，一起面對挑戰，讓國家更好。