　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

當面向賴清德喊話！　侯友宜籲「勿內耗」：別用選舉思維治理國家

▲新北市長侯友宜出席國民黨縣市長聯合對策會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

總統賴清德及新北市長侯友宜今（2日）日出席「與新北產業園區業者座談」，致詞時，侯友宜當著賴清德面前表示，面對美國關稅，台灣面對外部極大壓力，政府該做的，就是帶領大家一同面對，「不能用選舉思維來治理國家」，需要給人民有解方以及信心，如果再內耗、再誤判，恐怕下一次的代價，不只關稅危機，而是國家生存危機。

侯友宜致詞時表示，新北市面對美國關稅衝擊時，第一時間就成立紓困小組，幫助企業解決問題，也補助企業多元貿易的發展，給予補助，辦理國際商洽會，協助企業轉型。

侯友宜接著提到近期與企業會談後，企業提出的3個擔憂，第一，現在雖然是關稅暫緩90天，但是變化很快，川普說法一變再變，產業內心惶恐，希望快速得到相關資訊，這部分有跟行政院反應過，行政院也表達會盡力將所有資訊公開，讓企業安心。

第二，雖然是老生常談的問題，但是企業非常關心電力的問題，因為台灣AI人工智慧跟半導體這幾年電力需求量很大，每年要用電的成長是2.8%，平均成長90億度，到2033會成長三成，這些壓力很大，業界也擔心這段時間再生能源 20％補不上來、核電又要歸零，而夏天的備載容量常常沒有到安全的15%，常常到10%，甚至以下，大家擔憂缺電危機，業界的擔憂，他如實跟總統報告。

侯友宜接著說企業的第三擔憂，產業界給他一個聲音，大家希望總統有機會就要常常跟產業界溝通傾聽，他知道總統跑了很多地方，他也有跟地方說，「總統會聽地方聲音，請大家放心」，呼籲賴清德要常對話、溝通也要實際執行，這是政府該做的事情。

最後侯友宜提到，他今天看到國際媒體的封面，將台灣國旗當成封面，國旗上面是重壓的壓力，下面也有壓力，整張圖以壓力機的方式呈現，這就代表台灣面對所有關稅以及國家安全的處境是個雙重壓力，在這壓力底下，挑戰是越來越大，希望政府帶領國人一起面對，也呼籲「不能用選舉思維來治理國家，我們需要給人民有解方以及信心，給人民一條路」。

侯友宜說，對外，國家要團結一起，內部也不能再內耗、再誤判，不然下次付出的代價，不只是關稅危機，可能也是國家危機，大家要一起努力，他身為新北市長，絕對以國家安全為優先，對內、對外與國人站在一起，一起面對挑戰，讓國家更好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
高雄知名摩天輪淪情慾包廂！　2偽娘狂拍不雅片瘋傳
快訊／撞爛整片隔音牆！　台65線驚險畫面曝
快訊／蔡壁如遭民眾黨中評會懲處　停權1個月
快訊／樂天桃猿人事異動！　領隊換人
快訊／台中多名「罷藍志工」遭搜索帶走
快訊／易烊千璽時隔8年再度來台！　「純元皇后」同行
辛殿麻辣鍋「吞到碎玻璃」！客人喉嚨出血　業者回應了
曾雅蘭21歲女兒留學解放比基尼！　超辣身材全露
快訊／新台幣瘋了！見「30」字頭　狂升值逾1元
消防員夫妻勒索麥當勞7060萬　老公今入監服刑6年6月
台人搭高鐵「1行為」日本人驚呆：不會被偷嗎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆盜個資助罷免「國民黨稱個案不評論」　綠：台灣民主史上醜聞

蔡壁如變造民眾黨徽　中評會決議懲處停權1個月

基隆罷免查個資「系統性舞弊」　民進黨轟朱立倫、謝國樑「裝沒事」

基隆市府洩戶政個資助罷免　謝國樑首度表態：我一定會道歉

北市青年局爆離職潮？　議員曝科內剩7名職員

動員移工上凱道案外案！養生館闆娘涉暴力討債　罷團要鄭正鈐說清楚

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　時力轟傲慢：多次失格已不適任

快訊／Meta罕見召媒體澄清：沒讓中國政府審台灣貼文

2032年穩定供電沒問題　賴清德：現在我們缺的是綠電

238項總預算解凍案先闖關　立法院會今付委審查

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

基隆盜個資助罷免「國民黨稱個案不評論」　綠：台灣民主史上醜聞

蔡壁如變造民眾黨徽　中評會決議懲處停權1個月

基隆罷免查個資「系統性舞弊」　民進黨轟朱立倫、謝國樑「裝沒事」

基隆市府洩戶政個資助罷免　謝國樑首度表態：我一定會道歉

北市青年局爆離職潮？　議員曝科內剩7名職員

動員移工上凱道案外案！養生館闆娘涉暴力討債　罷團要鄭正鈐說清楚

郭智輝嗆台電員工「看不下去可離開」　時力轟傲慢：多次失格已不適任

快訊／Meta罕見召媒體澄清：沒讓中國政府審台灣貼文

2032年穩定供電沒問題　賴清德：現在我們缺的是綠電

238項總預算解凍案先闖關　立法院會今付委審查

整棟空置大樓「僅1樓有麵包店租」　屋主轉手仍大賺3600萬退場

怕窮酸被拆穿！車手背8萬Dior包　「拚命領錢」太詭異仍被逮

韓媒稱「央視將邀BTS、EXO至北京演出」　中方駁斥：無計畫

柯佳嬿狼尾頭新造型超帥登封！「曝想寫劇本」認了拍戲很累

遊西班牙遇搶匪！　他暴怒擒賊「鎖喉逾1分鐘」不肯鬆手

基隆盜個資助罷免「國民黨稱個案不評論」　綠：台灣民主史上醜聞

白沙屯媽祖起轎首日　雙鐵疏運「7.5萬香燈腳」運量飆69%

B費上演梅開二度　曼聯歐霸4強首回合3比0重創畢爾包

紅人「伸卡怪物」大聯盟初登板3上3下　飆速163公里還希望更快

高雄摩天輪慘淪空中情慾包廂！2偽娘狂拍水手服不雅片...警出手了

怒轟柯建銘「杖擊」未道歉！ 徐巧芯：無和解可能性

政治熱門新聞

檢調搜索國民黨部帶走8人　盧秀燕說話了

藍營「反綠共」口號突消失　他分析：朱立倫闖禍了！妖魔化共產黨

國安法辦不了「降共上校」　陸委會：荒謬

路邊宣講遭路人比中指！　徐巧芯高喊謝謝：你的中指非常漂亮

藍台中市黨部遭搜查　朱立倫揭賴清德3步驟：用大罷免追殺在野

突遭檢調搜索帶走8幹部　台中國民黨部發聲了

2032年穩定供電沒問題　賴清德：現在我們缺的是綠電

郭智輝嗆台電員工　昌：該離開的是你

AIT主席空懸3個月沒消息　網兩派熱議

房屋稅2.0開徵爆亂象　北市：中央開發系統

公務員若涉職場霸凌、酒駕　考試院會通過草案：得一次記2大過免職

曝藍營要罷免吳思瑤還剩「2條路」　黃揚明：堪稱不可能的任務

派出所停車挨轟！彰化議員賴清美遭停權1年

罷吳領銜人退出「不影響連署」？　律師揭嚴重後果：二度犯偽造文書

更多熱門

相關新聞

2032年穩定供電沒問題　賴清德：現在我們缺的是綠電

2032年穩定供電沒問題　賴清德：現在我們缺的是綠電

總統賴清德、新北市長侯友宜今（2日）上午到新北產業園區與企業座談。針對美方提出的關稅措施，賴表示，政府已啟動第一階段談判，將持續與美國展開協商。至於社會各界及企業都很關心電力問題，賴表示，到2032年穩定供電沒有問題，「現在我們缺的是綠電，所以政府正積極推動各項綠能建設」。

還原426賴清德與謝國樑互動　張惇涵：獨裁者會對抗議他的人說感謝？

還原426賴清德與謝國樑互動　張惇涵：獨裁者會對抗議他的人說感謝？

藍台中市黨部遭搜查　朱立倫揭賴清德3步驟：用大罷免追殺在野

藍台中市黨部遭搜查　朱立倫揭賴清德3步驟：用大罷免追殺在野

賴清德赴拱天宮揭匾「拱召天佑」　求媽祖保佑台灣

賴清德赴拱天宮揭匾「拱召天佑」　求媽祖保佑台灣

馬尼拉代表葛若菲拜會新北　侯友宜：打造友善環境

馬尼拉代表葛若菲拜會新北　侯友宜：打造友善環境

關鍵字：

賴清德侯友宜選舉

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

即／8點檔女星出事！休旅車頭撞爛畫面曝

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

罔腰曝900萬房貸明細「利息可以租房租到死」

白沙屯媽祖急煞！阿伯趴地「揉背一幕」網爆淚

張麗善移開「拱天宮爐主」畫面瘋傳　網友臉書洗版

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面