聯合國擬大規模改組　合併主要部門

▲聯合國正在考慮啟動大規模改組。圖為紐約聯合國總部。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國正在考慮啟動大規模改組，依據內部備忘錄的建議，主要機構將合併成四大部門，並在全球範圍內轉移資源。

路透報導，這次審查正值聯合國各機構忙於應對美國總統川普削減對外援助的影響，這份備忘錄是由聯合國秘書長古特瑞斯3月任命的工作小組所準備，文件長達6頁，且被標註機密，內容包括一連串建議，也就是把聯合國數十個機構整併為四大主要部門：和平安全、人道事務、永續發展、人權。

其中一項方案就是，把世界衛生組織和世界糧食計劃署、聯合國兒童基金會、聯合國難民署的營運部門合併成單一的人道主義實體。備忘錄建議把聯合國愛滋病機構併入世界衛生組織，以減少6名翻譯人員的需求，也建議把世界貿易組織與聯合國發展機構合併。

這些建議有些規模大、有些規模小，有的還只是推測，若全數採用實施，將是數十年來最全面的改革。備忘錄也點出部分問題，例如職責重疊、資源使用效率低下、職能分散與重複等。這份文件詳述聯合國面臨的系統性挑戰，且隨著聯合國大會的任務團和計畫持續增加，這些問題變得越來越嚴重。

古特瑞斯發言人德拉里維埃（Stéphane Dujarric）說明，這份備忘錄是為了向高階官員徵求意見，以期實現秘書長的願景。古特瑞斯長期以來呼籲聯合國進行改革。