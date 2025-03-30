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緬甸地震淪煉獄！　聯合國曝救援關鍵：「首要任務」是恢復供電

▲▼緬甸強震。（圖／路透）

▲緬甸強震已造成至少1644人死亡。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

緬甸28日發生芮氏規模8.2地震，強震後的救災工作仍在持續進行，至今確定已造成1644死。一名聯合國駐緬甸的中國籍工作人員劉崇（Liu Chong，音譯）表示，目前災區最需要的是恢復電力，除此之外，大型機具、糧食與基本生活物資的短缺，也讓救援進度一再陷入困境，並呼籲國際救援團隊提供協助。

根據《巴士的報》報導，劉崇直言，高溫天氣是救援行動所面臨的最大挑戰，缺電問題讓災區的生活雪上加霜，因此恢復供電是首要任務。他強調，目前緬甸面臨的最大困境是「停電、缺水，且完全無法通訊」，由於緬甸正處於旱季，曼德勒與首都內比都的氣溫動輒超過40度，斷電後沒有冷氣、沒有電風扇，無法降溫，災民生活極為艱難。

除了電力問題，劉崇強調，災區極度缺乏糧食與基本生活物資，特別是婦女與兒童的需求更加迫切。他表示，目前最需要國際救援團隊的協助，而聯合國也在努力調度糧食與非食品類物資，預計可供應給100萬人，並將集中提供給單親家庭、身心障礙者家庭、懷孕後期的婦女以及5歲以下兒童等弱勢族群。

▲▼緬甸強震。（圖／路透）

▲聯合國人員指出，當地救援的首要任務是恢復供電。（圖／路透）

不僅如此，由於當地缺乏大型機具與救援設備，使得搜救隊只能向民間企業借用機具，目前仍有大量民眾受困瓦礫中，但存活機會不高。

根據緬甸國家管理委員會的最新統計數據，截至29日晚間，地震已造成1644人死亡、3408人受傷，且仍有139人下落不明。

聯合國29日表示，由於緬甸的醫療物資短缺且基礎設施受損，使得救援工作面臨阻礙，急需緊急人道主義援助。聯合國正在與人道主義夥伴組織合作，展開緊急救援行動。

聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，目前極需緊急人道主義援助支援災民，但是醫療物資的短缺，道路和通訊基礎設施的受損，嚴重阻礙救災工作。

由於強震導致許多醫院和醫療設施嚴重受損，甚至被徹底摧毀，醫療物資嚴重短缺，包括救傷包、血袋、麻醉劑、輔助設備、基本藥物和醫護人員使用的帳篷。

電信和網路的中斷也阻礙了人道主義通訊和行動，道路損毀與斷垣殘壁則是讓援助物資難以進入災區。聯合國人道事務協調廳已經成功組織17輛卡車的車隊，從鄰國中國運送避難和醫療物資至緬甸。

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