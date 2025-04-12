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刷臉就能搭機！ICAO推數位旅行證　未來免登機證、護照可存手機

▲▼日本福岡機場2023年8月15日許多人趕在御盆節（盂蘭盆節）假期結束前搭機返家。（圖／CFP）

▲依據新技術，旅客未來只要把護照資訊存在設備上，接著透過臉部辨識與手機就能搭飛機出國。圖為日本福岡機場。（示意圖／視覺中國）

記者詹雅婷／綜合報導

聯合國旗下國際民航組織（ICAO）計畫引入「數位旅行證」，也就是旅客未來只要把護照資訊存在設備上，接著透過臉部辨識與手機就能搭飛機出國，且有望在3年內生效。

衛報報導，這項規定將顛覆現有的機場與航空公司規則，目前旅客必須辦理登機手續，可透過網路或在機場親自辦理，接著會拿到登機證，並在機場登機口等地方掃描登機證。

不過這些規定將變得過時，未來乘客想要搭機，只要在預定航班的時候把「旅行證」（journey pass）下載到手機上，若航班資訊出現變更，旅行證會自動更新。另外，乘客可以把護照上傳至手機，透過臉部辨識出入機場，且航空公司不再需要辦理登機手續，因為當旅客抵達機場接受臉部辨識的時候，航空公司就會收到通知。

旅遊科技公司Amadeus產品管理總監維耶勒（Valérie Viale）指出，這將會是50年來最大變革。

這項新技術可能引發對於隱私方面的擔憂，不過Amadeus指出，目前已開發出一套系統，可把每名乘客詳細資訊在經過接觸點（例如安檢門前）之後的15秒內自動清除資料。

這也需要對機場基礎設施進行升級，包括臉部辨識技術與透過行動裝置讀取護照等。另外，若遇上航班延誤與轉機的處理方式也可能出現變化；根據正在開發的技術，若乘客的航班因不可抗力因素延誤導致錯過轉機航班，手機就會自動收到通知，內容會有新的轉機航班資訊，旅行證也會自動更新，乘客能被允許登上新的班機。

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