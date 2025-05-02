　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

金門高粱被列入「福建老字號」！　陸媒：打造經濟融合示範樣板

▲▼金門酒廠,金酒公司,金門高粱酒。（圖／記者李毓康攝）

▲金門酒廠。（圖／記者李毓康攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸福建「兩岸融合發展示範區」有新消息，近日公布的「福建老字號」中，首度將6個台灣品牌納入，其中包括金門高粱酒、馬祖酒廠等。陸媒稱，此舉是要「拓寬台資企業在閩發展路徑」，並打造兩岸經濟融合示範樣板。

2023年12月，大陸福建省推出相關實施意見，明確提出「支持符合條件的在閩台企和金門、馬祖企業參評『福建老字號』、『中華老字號』」。

《福建日報》引述大陸福建省商務廳消息，今年4月29日，6個台灣品牌順利通過公示，正式被認定為「福建老字號」。報導稱，「這是台灣品牌首次加入福建老字號『大家庭』，也是福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的又一先行先試舉措」。

這6個台灣品牌分別是漳州天福茶業有限公司的「天福」、金門酒廠（廈門）貿易有限公司的「金門高粱酒」、馬祖酒廠實業股份有限公司的「馬祖酒廠」、福建翁財記食品有限公司的「翁財記」、廈門正新橡膠工業有限公司的「正新」、福州亞灣文具有限公司的「大富翁」。

▲▼金門高粱,金門酒廠 。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲金門酒廠（廈門）貿易有限公司 。（圖／ETtoday資料照）

報導續稱，此次入選的6個台灣品牌涵蓋在閩台企和金門、馬祖企業，「旨在進一步拓寬台資企業在閩發展路徑，打造兩岸經濟融合示範樣板，是我省探索海峽兩岸融合發展新路的又一生動實踐」。

據報導，台灣品牌獲評「福建老字號」後，未來將優先參與大陸福建省組織的老字號嘉年華、品牌文化節及相關主題展會和促消費活動，優先推薦參評「中華老字號」。

《廈門日報》此前報導指出，金門酒廠2004年赴廈門設立全資子公司金門酒廠（廈門）貿易有限公司。今年2月，金門酒廠在廈門舉辦金門高粱酒大陸地區總經銷商授牌，將拓展大陸市場的「橋頭堡」選在廈門，布局深耕大陸白酒市場。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
443 2 5541 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／8點檔女星出車禍！　車頭爛毀畫面曝
知名鞋牌驚見「不用100元」還發0.7折券！　業者急取消訂單
突遭搜索帶走8幹部！　台中國民黨部發聲明
白沙屯媽祖起駕「男星開粉紅車超跑」現蹤！斜槓開計程車
國小學前特教班爆虐童！　背部黑青畫面曝
快訊／台幣強升！日圓再見甜甜價　差10天多換3萬日圓
快訊／NBA今年首場！　快艇逼出搶七大戰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國有望解除「限韓令」？　陸外交部：雙方推動文化交流

金門高粱被列入「福建老字號」！　陸媒：打造經濟融合示範樣板

陸遊樂園「自由落體」突起火燃燒　遊客驚：才剛坐完下來拍攝就....

陸素人演「惡婆婆」封神！背景曝　專演反派：連老公都說我變兇了

渴了就喝飲料！21歲女「住進ICU」　醫嚇：是糖尿病酮症酸中毒

不在乎對美銷售下降！　義烏商家：我們不缺錢

王受文轉任陸工商聯　港媒：堂堂中委遭貶謫

港媒重話再批長和賣港口　「資敵和背叛」必要時涉及國安法律都可用

陸商務部鬆口「評估與美關稅談判」　畫出紅線：說一套做一套行不通

2成保持中立！　美國卡特中心民調：逾半中國人「反對武統台灣」

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

涉吸金潛逃7年！　貴婦奈奈「歸案上銬」畫面曝

#白沙屯 #拱天宮 現場人潮大爆滿！信眾集結今晚起駕出發 #白沙屯媽祖

【好奇心爆發】媽帶幼貓回家幫中途1天！3貓隔玻璃盯著看XD

#白沙屯媽祖 起駕倒數！ 「萬頭攢動」空拍畫面曝

【暖心宅宅】有情有義御宅族 比起嗨衝更優先保護老奶奶

中國有望解除「限韓令」？　陸外交部：雙方推動文化交流

金門高粱被列入「福建老字號」！　陸媒：打造經濟融合示範樣板

陸遊樂園「自由落體」突起火燃燒　遊客驚：才剛坐完下來拍攝就....

陸素人演「惡婆婆」封神！背景曝　專演反派：連老公都說我變兇了

渴了就喝飲料！21歲女「住進ICU」　醫嚇：是糖尿病酮症酸中毒

不在乎對美銷售下降！　義烏商家：我們不缺錢

王受文轉任陸工商聯　港媒：堂堂中委遭貶謫

港媒重話再批長和賣港口　「資敵和背叛」必要時涉及國安法律都可用

陸商務部鬆口「評估與美關稅談判」　畫出紅線：說一套做一套行不通

2成保持中立！　美國卡特中心民調：逾半中國人「反對武統台灣」

刺鼻臭味成鐵證「恆溫26度」透天厝變大麻農場　種毒老手栽了

4位「諾貝爾獎、圖靈獎得主」來台演講！　3000位幸運兒能朝聖

戴愛玲甜擁「神秘黑衣帥男」　男方身份曝光...竟是搖滾天團成員

陳文茜陽明山豪宅藏「奢華溫泉池」！住院堅守樂趣…改用巨嬰澡缸

當面向賴清德喊話！　侯友宜籲「勿內耗」：別用選舉思維治理國家

「刪瑤領銜人不是想退就能退」　趙少康揭法條：中選會別想要吃案

唐寧茶「琥珀凝光」聯名蛋糕美到像珠寶　打造華麗母親節

快訊／8點檔女星出事！開休旅左轉猛撞直行車　車頭爛毀畫面曝

咖啡廳老闆弒母原因曝！哥優秀他常挨罵　為WiFi吵架釀血案

快訊／台中「藍色鐵橋」河床驚見女屍　遊客散步嚇壞急報警

怒轟柯建銘「杖擊」未道歉！ 徐巧芯：無和解可能性

大陸熱門新聞

陸金飾價格跌破千元　投資人嘆：一夜虧百萬

陸傳EUV光刻技術獲重大突破 前ASML科學家林楠主導

渴了就喝飲料！21歲女「住進ICU」

醫學院博士論文正文「僅12頁」　比參考文獻還少　引發灌水質疑

大媽「偷19個水溝蓋回家」蓋鵝圈…警傻眼

金價又回落了！陸買家「觀望情緒高」

陸素人演「惡婆婆」封神！背景曝 專演反派：連老公都說我變兇了

等於打9折！台灣民眾也適用陸離境退稅　

美國民調：逾半中國人反對武統台灣

神舟19攜回太空實驗品 「宇宙出生果蠅」無重力繁育「四代同堂」

不在乎對美銷售下降！　義烏商家：我們不缺錢

陸商務部鬆口「評估與美關稅談判」 畫出紅線：說一套做一套行不通

陸遊樂園「自由落體」突起火燃燒 遊客驚：才剛坐完下來拍攝就....

中國傳暫緩貿易談判！　港媒：北京觀望哪位川普顧問占上風

更多熱門

相關新聞

福建探索青少年交流「新模式」　大陸多地對台工作會議召開

福建探索青少年交流「新模式」　大陸多地對台工作會議召開

近期大陸各省陸續召開地方的對台工作會議，於昨（25）日舉行的福建對台工作會議提到，以做好台灣青年工作為重點，深入探索閩台青少年交流交往新模式；同時，要拓展文化、體育、基層的交流，「增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

38度金門高粱酒與戰酒黑金龍新酒

38度金門高粱酒與戰酒黑金龍新酒

水晶生肖蛇年金高為您預約2025好運

水晶生肖蛇年金高為您預約2025好運

陸推兩岸融合示範區　陸委會：非台商首選

陸推兩岸融合示範區　陸委會：非台商首選

警破獲金門高粱假酒工廠　侵權市值破6千萬

警破獲金門高粱假酒工廠　侵權市值破6千萬

關鍵字：

金門高粱酒馬祖酒廠福建老字號中華老字號兩岸融合發展示範區

讀者迴響

熱門新聞

白沙屯媽祖登轎　張麗善「移開拱天宮爐主」畫面瘋傳

獨／最美里長陳紫渝結婚了　相戀帥警周年定終

家寧深夜發片了！不畏風波「突Po糖葫蘆畫面」　吐心聲：謝謝你在

詹姆士反擊：毀掉人只需要一篇造假新聞

碧潭橋搭訕正妹！三寶爸載去土地公廟性侵

5車手黑吃黑遭擄私刑凌虐　強逼集體SM「趴地吞精」

快訊／移開「媽祖爐主」遭洗版！張麗善道歉了

男友手機桌布放「李珠珢彎腰露奶照」！一票喊噁

罔腰曝900萬房貸明細「利息可以租房租到死」

房屋稅大出包　北市5萬人5月下旬才會收到重印稅單

被當砲房「女友啪完爽睡」！他怒：房東司機ATM三合一

張麗善移開「拱天宮爐主」畫面瘋傳　網友臉書洗版

報稅愣見老公「鴻海驚人股利」！人妻崩潰了

「最美檢察官」遞辭呈！　下一步曝光

大牙確診重度憂鬱　醫生認出「給9字安慰」她診間大哭

更多

最夯影音

更多

扛行李箱爬樓梯好狼狽　韓國大叔「講電話+提包」仍上前出手幫忙

Jennie科切拉下台　媽媽「拿帽子遮她屁股」護女怕走光

【太可愛了】白沙屯柴柴的天然進香制服！媽祖精神亮點藏尾巴

【有勞贖】料理鼠王出沒三重文化北路麵包店 盤子當自助餐逛

罷團批「拜媽祖被統戰」！　信徒狠嗆：政治別介入

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

好吃營養的菇菇滴雞精蒸蛋

「文里補習班」開課啦！科普滴雞精的知識之外，也要做一道簡單又能補精力的料理！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面