金門高粱被列入「福建老字號」！　陸媒：打造經濟融合示範樣板

▲金門酒廠。（圖／記者李毓康攝）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸福建「兩岸融合發展示範區」有新消息，近日公布的「福建老字號」中，首度將6個台灣品牌納入，其中包括金門高粱酒、馬祖酒廠等。陸媒稱，此舉是要「拓寬台資企業在閩發展路徑」，並打造兩岸經濟融合示範樣板。

2023年12月，大陸福建省推出相關實施意見，明確提出「支持符合條件的在閩台企和金門、馬祖企業參評『福建老字號』、『中華老字號』」。

《福建日報》引述大陸福建省商務廳消息，今年4月29日，6個台灣品牌順利通過公示，正式被認定為「福建老字號」。報導稱，「這是台灣品牌首次加入福建老字號『大家庭』，也是福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區的又一先行先試舉措」。

這6個台灣品牌分別是漳州天福茶業有限公司的「天福」、金門酒廠（廈門）貿易有限公司的「金門高粱酒」、馬祖酒廠實業股份有限公司的「馬祖酒廠」、福建翁財記食品有限公司的「翁財記」、廈門正新橡膠工業有限公司的「正新」、福州亞灣文具有限公司的「大富翁」。

▲金門酒廠（廈門）貿易有限公司 。（圖／ETtoday資料照）

報導續稱，此次入選的6個台灣品牌涵蓋在閩台企和金門、馬祖企業，「旨在進一步拓寬台資企業在閩發展路徑，打造兩岸經濟融合示範樣板，是我省探索海峽兩岸融合發展新路的又一生動實踐」。

據報導，台灣品牌獲評「福建老字號」後，未來將優先參與大陸福建省組織的老字號嘉年華、品牌文化節及相關主題展會和促消費活動，優先推薦參評「中華老字號」。

《廈門日報》此前報導指出，金門酒廠2004年赴廈門設立全資子公司金門酒廠（廈門）貿易有限公司。今年2月，金門酒廠在廈門舉辦金門高粱酒大陸地區總經銷商授牌，將拓展大陸市場的「橋頭堡」選在廈門，布局深耕大陸白酒市場。