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拿回收空瓶裝假酒！警破獲金門高粱假酒工廠　侵權市值破6千萬

▲▼拿回收空瓶裝假酒，警破獲金門高粱假酒工廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲拿回收空瓶裝假酒，警破獲金門高粱假酒工廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

刑事警察局智慧財產權偵查大隊（偵三隊）接獲情資，市面上充斥金門高粱假酒，隨後組成專案小組展開追查，發現不肖份子將資源回收金門高粱酒空瓶清洗後，貼上仿金門高粱酒標籤，回充私釀高粱酒加以販售。經警方長期蒐證，查獲3名犯嫌鍾男、謝男及洪男，初估侵權市值逾新台幣6千萬餘元，後續依商標法、詐欺罪嫌送辦。

▲▼拿回收空瓶裝假酒，警破獲金門高粱假酒工廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼不肖份子將資源回收金門高粱酒空瓶清洗後，貼上仿金門高粱酒標籤，回充私釀高粱酒加以販售。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼拿回收空瓶裝假酒，警破獲金門高粱假酒工廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方調查發現，犯嫌80歲洪男從資源回收場回收大量金門高粱酒瓶後，先以浸泡松香水方式清洗，再將空酒瓶賣給共犯72歲鍾男。由鍾男再向另名共犯51歲謝男購買高粱酒基酒進行釀造及調味，並填入回收酒瓶，最後再貼上中國大陸製仿冒金門高粱酒商標的標籤及蓋上瓶蓋，製成成品裝箱後，以仿冒金門高粱酒商標膠帶封箱進行販售。

▲▼拿回收空瓶裝假酒，警破獲金門高粱假酒工廠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲經警方長期蒐證，查獲3名犯嫌鍾男、謝男及洪男，後續依商標法、詐欺罪嫌送辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

智財大隊偵三隊經與金門縣警察局金城分局、高雄市政府警察局鳳山分局、屏東縣政府警察局刑事警察大隊共組專案小組，長期蒐證後，1月31日在高雄市岡山區、鳥松區與屏東縣麟洛鄉等處所，查獲犯嫌鍾男、謝男、洪男等三人。

現場並查扣金門高粱酒空瓶8,159瓶、仿冒金門高粱酒標籤502張、仿冒金門高粱酒瓶蓋309件、仿冒金門高粱酒商標膠帶6卷等證物。經初估侵權市值逾新台幣6千萬餘元，後續依商標法、詐欺等罪嫌，將3人移送台灣屏東地方檢察署偵辦。

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