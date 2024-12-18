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38度金門高粱酒與戰酒黑金龍推出新春限量酒款　好喝又吸睛，祝願蛇麼都順利

▲▼金門高粱酒,戰酒黑金龍,味丹企業,金門酒廠。（圖／金門高粱酒提供）

▲38度金門高粱酒限量推出鴻運當頭、日進斗金2款新春特仕版。（圖／味丹提供，下同）

生活中心／綜合報導

象徵小龍的金蛇年即將到來，金門酒廠與味丹企業準備一系列金奢好禮，包括經典熱銷超過20年的「38度金門高粱酒」、榮獲國際烈酒競賽金牌三連霸的「戰酒黑金龍」，或是「行家最懂喝的特窖陳高」，豐富多樣的選擇讓你送禮免煩惱，裡子面子通通有！

祝新的一年鴻運當頭、日進斗金

38度金門高粱酒限量推出鴻運當頭、日進斗金2款新春特仕版，瓶身以亮眼的璀璨金搭配寶石紅，展現喜慶、精緻的節慶氛圍，加上熱鬧的舞獅、炮竹與燈籠等，馬上期待起跟親朋好友、38兄弟們歡樂團圓過年。

38度金門高粱酒沒有高酒精度高粱酒的辛辣感，卻依然保留高粱酒甘洌、香醇的餘韻，十分適合年輕族群跟女性朋友，年長者也能健康無負擔的享受。新春送禮或圍爐團聚喝這瓶，包你令人印象深刻！

▲▼金門高粱酒,戰酒黑金龍,味丹企業,金門酒廠。（圖／金門高粱酒提供）

▲2公升陶罈經典大氣。

2公升陶罈經典大氣　Q版外型輕巧可愛 一次滿足

國際烈酒競賽金牌三連霸的戰酒黑金龍，散發出漸層式的水梨與春天花香氣息，聞來舒暢不厭，入口後紮實且層次豐富的酒體，蘊涵梅子、奶油與辛香料的混合口感，感覺不到辛辣，取而代之的是柔順與綿甜爽口，尾韻回味悠長，不論男女老少，喝過的都說讚！

蛇在中國文化象徵靈巧、智慧與生命力，2公升陶罈裝的典藏款「福蛇獻瑞」，以坐擁黃金及元寶錢幣的祥瑞金蛇，搭配福氣滿滿的吉祥福袋，寓意新的一年財源滾滾、好運不斷，吉祥如意、貴氣滿盈。

▲▼金門高粱酒,戰酒黑金龍,味丹企業,金門酒廠。（圖／金門高粱酒提供）

▲2公升陶罈裝典藏款「福蛇獻瑞」。

可愛生肖系列的Q版外型每每推出，都令許多女性跟年輕人大為驚艷、愛不釋手。今年推出「御蛇呈祥」以呈祥御守祝願福氣滿滿。這次更特別推出隱藏版「富貴綠」，明亮活潑的綠色既淘氣又吸睛，也象徵財富生生不息，最適合擺在辦公室或家裡的風水財位。

▲▼金門高粱酒,戰酒黑金龍,味丹企業,金門酒廠。（圖／金門高粱酒提供）

▲「璀璨金蛇」金箔酒。

「璀璨金蛇」使用台灣唯一9999食用級純金箔，不含鉛鎘重金屬 食用最安心

戰酒黑金龍金箔酒系列上市以來支支暢銷秒殺、好評 不斷，因為味丹企業堅持使用「全國唯一可溯源9999汽化式純金箔」，不含鉛鎘重金屬、經年累月都不會變黑，還有通過第三方公正單位長達好幾年的動物跟毒性試驗，跟來路不明的日本進口或傳統捶打式金箔天差地別，喝來最安心。

今年接續推出「璀璨金蛇」金箔酒，酒瓶底部金礦山映襯著金箔酒液，散發金黃耀眼光芒，流露出低調奢華的內涵，新春團聚開來喝，每一口都金金有味。

▲▼金門高粱酒,戰酒黑金龍,味丹企業,金門酒廠。（圖／金門高粱酒提供）

▲戰酒黑金龍限量醇金禮盒。

戰酒黑金龍同款限量小酒及皮革酒壺～新春贈禮最吸睛！

「戰酒黑金龍 限量醇金禮盒」以簡約金色設計、凸顯質感，再附行家最愛的同款200ml迷你酒，不論是自飲、收藏或送禮，都是CP值最高的推薦款。

「特窖陳高 紳士銘流禮盒」則是老饕最愛的窖藏3年陳高，精挑有陳化、增值潛力的老金城廠酒，進坑道陶甕窖藏熟成千日，再加入5～10年酒齡的黑金剛增添風味，陳香天成，不是裝瓶後才陳年的老酒可以比擬。

▲▼金門高粱酒,戰酒黑金龍,味丹企業,金門酒廠。（圖／金門高粱酒提供）

▲特窖陳高紳士銘流禮盒。

對空間與時間價值的講究，猶如紳士追求品味。今年特別搭配高規格304不銹鋼酒壺，外觀採皮革質感，細緻簡約，展現紳士跟老饕飲酒的傑出品味，也能在外出時，隨時享受特窖3年陳高的豐醇甘冽。

這一系列「金奢好禮」即日起在全台7-ELEVEN、全家便利商店、全聯福利中心及各大菸酒專賣店等限量販售，詳細辦法、開賣日與價格依各通路為準。

【38度金門高粱酒】
►官網 https://www.k38.com.tw/
► Facebook：https://www.facebook.com/k38.wine

【戰酒黑金龍官網】
►官網：https://www.battlespirits.com.tw/
►Facebook：https://www.facebook.com/battlespiritswine
► Instagram：https://www.instagram.com/battlespirit_tw/

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金門高粱酒戰酒黑金龍味丹企業金門酒廠

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