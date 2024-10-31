陸推福建「兩岸融合發展示範區」　陸委會：福州、平潭非台商首選

▲平潭。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／台北報導

國台辦發言人朱鳳蓮30日在記者會上介紹「建設兩岸融合發展示範區」的措施，包含設立福州馬祖產業合作園區、建設平潭兩岸共同市場先行區域等。對此，陸委會回應，強摘的瓜不甜，福州、平潭非台商投資首選，調查也顯示台商對大陸「惠台」或補貼政策多表無感。

陸委會提到，陸方「建設兩岸融合發展示範區」政策措施，是中共「二十大」以來對台單邊一貫設定的「融合促統」軟硬兩手操作手法。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會指出，近年中國大陸經濟衰退、內需消費不振及企業經營環境持續惡化，中共提出所謂惠台融台措施，試圖以「同等待遇、經濟利益」為掩飾，拉攏誘吸台商及國人之資金、技術及人才赴陸，完全是一廂情願、不切實際的做法，並藉此提振其內部經濟。

陸委會強調，所謂「強摘的瓜不甜」，據經濟部統計資訊，福州、平潭並非台商投資首選（今年至9月僅佔對閩投資0.03%），且整體台商赴陸投資並未增加，反而呈現急速下降趨勢，從2018年84.9億美元（佔台灣整體對外投資37.3%），降至2023年30.4億美元（佔11.4%）；相關調查也顯示，台商對大陸「惠台」或補貼政策，普遍多表無感、無助益。

陸委會說，政府主動關注台商在陸投資經營相關情形，提供諮詢服務，並持續提醒注意在陸經營政治經濟風險，協助台商回台或轉向其他國家投資，以利企業長期發展，「政府將持續提醒台商應審慎評估赴陸政經風險，避免落入中共政治操作統戰作為。」