福建探索青少年交流「新模式」　大陸多地對台工作會議召開

▲第10屆海峽論壇青年交流團。（資料照／記者蔡紹堅攝）

記者陳冠宇／綜合報導

近期大陸各省陸續召開地方的對台工作會議，於昨（25）日舉行的福建對台工作會議提到，以做好台灣青年工作為重點，深入探索閩台青少年交流交往新模式；同時，要拓展文化、體育、基層的交流，「增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同」。

作為大陸對台工作第一線，2025年福建省對台工作會議在福州召開，省委書記周祖翼出席會議並講話，省委副書記、省長趙龍出席。

周祖翼強調，做好今年對台工作，要貫徹落實中共中央對台工作決策部署，穩中求進、以進促穩，加緊建設兩岸融合發展示範區。

他稱，要以推進（中共）中央文件精神落地見效為牽引，對照目標要求，以時不我待的精神狀態推進工作，落實落細政策、爭取授權賦能，形成一批階段性標誌性成果，提煉一批可複製可推廣的經驗做法，推動兩岸融合發展示範區建設取得新進展。

「要以做好台灣青年工作為重點」，周祖翼提到，完善增進台胞福祉的制度和政策舉措，持續擴大台胞社會參與，深入探索閩台青少年交流交往新模式，推動兩岸社會融合取得新進展。

經貿方面，周祖翼說，要以探索建設兩岸共同市場先行區域為抓手（意指切入點），暢通要素往來，促進產業合作，優化營商環境，推進閩台投資貿易自由化便利化，推動兩岸經貿融合取得新進展。

文化上，他提到，要以加強文化交流為紐帶，深化兩岸關係歷史文化研究，深入實施閩台歷史展示溯源工程，拓展閩台文化、體育、基層等領域交流，增進台灣同胞的民族認同、文化認同、國家認同，推動兩岸情感融合取得新進展。

周祖翼還稱，要以重點區域為引擎，推動全域融合再上新台階，形成全域一體、全面提升、全民參與的良好態勢。

大陸全國兩會結束之後，大陸各省相繼召開地方的對台工作會議。據《東森新媒體ETtoday》查詢，除了福建，此前重慶、湖北、江蘇、甘肅、遼寧、貴州、山東、江西也都已舉行對台工作會議。