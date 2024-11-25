蛇年專屬籤詩：水晶生肖蛇年金門高粱預約2025一整年好運

▲黑松公司聯手金門酒廠因應2025年的到來，推出晶彩盛年金門高粱酒（蛇年）。

生活中心／綜合報導

2025年即將到來，您是否期待著新一年的運勢會如何展開？現在就來參加「抽籤得好運，晶彩蛇年開財路！」蛇年限定的抽籤活動，透過融合智慧與財運的金蛇籤詩，抽出您的2025專屬好運！只需簡單的互動，就能在指尖揭曉屬於您的新年運勢。無論是事業、健康、財運，還是生活中的每個重要時刻，每支籤詩都將成為新年的指引，為即將到來的一年注入吉祥的氣息。準備好迎接2025的專屬運勢了嗎？立即動手一試，看看新的一年會為您帶來哪些美好的展望！

▲晶彩盛年水晶生肖系列酒款，以其精緻設計和高雅質感成為收藏愛好者的心頭好。

▲2025推出晶彩盛年金門高粱酒（蛇年），由唐綺陽老師指定2025年的吉祥色，瓶身鑲嵌著施華洛世奇的「聰慧綠」水晶。

黑松公司聯手金門酒廠的晶彩盛年水晶生肖系列酒款，以其精緻設計和高雅質感成為收藏愛好者的心頭好。2025推出晶彩盛年金門高粱酒(蛇年)，由唐綺陽老師指定2025年的吉祥色，瓶身鑲嵌著施華洛世奇的「聰慧綠」水晶，象徵著蛇年的智慧與知識增長，且瓶蓋首次採用「帶財金」造型，有別於過往的銀色基調更增添了奢華的金色光芒，彰顯出獨特的珍稀價值。這款酒不僅是迎接新年送禮的佳品，更象徵財富與智慧，可以帶領你邁向豐收、蛇富滿堂。

▲瓶蓋首次採用「帶財金」造型。

晶彩盛年金門高粱酒(蛇年)不僅僅是一件值得珍藏的藝術品，其內在的酒體也經過精心釀造。濃郁的窖香、蜜餞果乾的果香交織而成的香氣層次感十足，讓人不禁細細品味。入口時的溫潤豐厚帶有乾果的酸甜，猶如一場嘉年華般繽紛。尾韻扎實持久，熟糧香與梅麴香久久不散，為整體風味畫下圓滿句點。每一口都讓人感受到金門高粱酒的傳統工藝與高端品質，是新年贈禮、典藏的上乘之選。

▲限量版的晶彩盛年金門高粱酒（蛇年）作為新年禮物，蘊含著滿滿的祝福。

限量版的晶彩盛年金門高粱酒(蛇年)，無論是作為新年禮物、個人收藏，還是與家人共飲的佳品，都蘊含著滿滿的祝福與喜氣。以施華洛世奇水晶與蛇年吉祥色的細膩設計，成為2025年好運的象徵，為您帶來智慧與財富的美好展望。新的一年就讓晶彩盛年金門高粱酒用最閃耀的方式，替你預約一整年的好運！