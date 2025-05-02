罷免吳思瑤卡關？　戴錫欽急祭「三路並進」再辦2場大造勢

▲台北市議會議長戴錫欽 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市議長戴錫欽日前臨危授命，接下國民黨台北市黨部代理主委一職。對於罷免吳思瑤「地動刪瑤」團隊領銜人張克晉無預警退出領銜人身份。戴錫欽坦言，目前連署真的困難重重，但強調市黨部將「三路並進」全面衝刺，包含第一，繼續努力衝刺二階段連署，並在本月舉辦兩場大型黨員造勢凝聚軍心；第二，協助罷團聯繫第一階段提議人，來簽署替換領銜人同意書；第三則是持續聯繫張克晉，盼能說服他繼續團結作戰。

國民黨台北市黨部今（2日）舉辦第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，戴錫欽首次以國民黨台北市黨部代理主委身分與會，國民黨主席朱立倫也出席。

戴錫欽會後轉述，現在連署雖面臨很大困境，國民黨處境並不是那麼容易度過大罷免難關，但基本上大家都同仇敵愾、團結一致，在黨需要的時刻挺身而出。

對於後續罷免吳思瑤案領銜人方面如何處理，戴錫欽表示，要充分尊重張克晉的意願，但要先確認原因是否跟書面上文字呈現百分百一致。在確認張克晉的意願後，要完成2054份的門檻，到底能否完成此相關程序，確認由備補領銜人取代，的確有技術性困難，且有可能發生張不願當領銜人，但法定程序沒有完備，就選委會角度來看，張還是法定領銜人，這是未來可能得面對的狀況。

戴錫欽也提到，現在整個政治氛圍跟司法檢調相關動作，的確造成一個很嚴重的寒蟬效應，不只是出現在張克晉身上，包括很多地方參與連署，甚至包括很多設攤，詢問一些民眾的連署意願，有些有意願，但卻不敢連署，所以這個部分的確造成連署上有一個很大的困境。

戴錫欽表示，經過跟團隊的討論後，目前罷吳思瑤案將採三路並行，第一，繼續努力衝刺二階段連署，並在本月舉辦兩場大型黨員造勢凝聚軍心；第二，協助罷團聯繫第一階段提議人，來簽署替換領銜人同意書；第三則是持續聯繫張克晉，盼能說服他繼續團結作戰。這三項工作都必須同時做，「壓力很大」，因為不曉得最後結果會怎麼樣。

戴錫欽也透露，黨部目前規劃五月會在士林北投跟中正萬華各辦一個大型的、針對黨員的一個造勢活動，找一個比較大的場地，一方面號召黨員說明目前的政治情勢，第二個就是更精準的把還沒有參與連署的黨員，希望藉此把它催出來。