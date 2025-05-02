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屏東縣政府打造新園海洋航運園區　成南台灣新旅遊熱點

▲新園海洋航運區服務中心 。（圖／屏東縣政府提供）

▲新園海洋航運區服務中心 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

小琉球一直是最受國內、外旅客喜愛的南台灣熱門景點之一，為紓緩東琉線人流，屏東縣政府新建白沙港、琉球新船運及新園海洋航運園區旅遊服務中心，以便服務廣大旅客往返本島與小琉球。

▲新園海洋航運區服務中心 。（圖／屏東縣政府提供）

屏東縣政府表示，白沙港、琉球新船運旅遊服務中心位於登上小琉球的唯二港口，提供旅客在第一時間獲得環島公車、旅館、免稅商品提領、海鮮餐廳及租賃機車等完整的諮詢服務，其中旅遊服務中心內皆設有舒適的候船空間，並提供旅客免費上網及充電服務，在白沙港旅遊服務中心內更設有琉行杯免費租借及行李寄放服務，民眾可多利用。

屏東縣政府說明，早期只能從東港華僑市場旁的東琉線船運服務中心搭船至小琉球，今為解決東港碼頭交通壅塞問題而全新打造新園海洋航運園區，其位於東港碼頭對面的新園鄉，開車僅需六分鐘。獨特的純白船型建築及外側的藍色大階梯成為當地打卡的新地標，成為國內第一個榮獲國際設計大獎（MUSE Design Award）。

園區內設有購票處、候船室及便利商店，大廳還有可愛的站貓「園仔」迎接旅客的到來，此外，三樓設有海景沙灘餐酒館及觀景平台供遊客欣賞絕美風景，讓家長也能帶小朋友來玩沙、放風，十分愜意。歡迎民眾來旅遊服務中心索取或諮詢更多屏東的觀光情報。

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