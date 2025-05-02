想當地主機會來了！屏東分署拍賣會...工業區土地+汽車股票統統有

▲屏東分署6日123聯合拍賣會 。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署母親節前夕5月份123聯合拍賣會將於5月6日（週二）下午3時在屏東市建豐路180巷28號屏東分署拍賣室熱鬧登場。

當天最受矚目之拍賣標的係位於屏東市大興路西段26之1號建物東側之工業用地，土地使用分區為「工(乙)三」乙種工業區，將進行第1次拍賣，底價為1560萬，這次難得在屏東市區有工業區土地釋出，請有興趣的民眾踴躍投標。

動產部分，將於5月6日上午10時30分，在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣中華汽車(型式:CR24H5A)1輛(有車鑰匙)及板信商業銀行股票合計444股，機會難得，有興趣的民眾千萬不要錯過。

同日下午3時，將以投標方式拍賣不動產，除拍賣上述熱門之工業用地外，屏東分署滯欠大戶鍾姓義務人因欠繳所得稅新臺幣3132萬餘元及房屋稅438萬餘元未繳納，其名下所有屏東縣高樹鄉長榮段403等5筆地號土地將進行第3次拍賣，底價合計590萬餘元，該5筆土地位於高樹鄉都市計畫區，其中4筆為住宅用地，另外1筆則為道路用地，由於位處高樹鄉市區，地點佳而備受矚目，因有第三人建物坐落其上，拍定後不點交。

其他不動產拍賣標的尚有位於南州鄉、里港鄉、東港鎮、車城鄉及恆春鎮等多筆土地，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。