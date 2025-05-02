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社會 社會焦點 保障人權

婦騎機車窄路撞貨車！截肢夫摔飛水溝哀嚎　她跳車安撫畫面曝　

▲新園消防分隊新園鄉港西村車禍救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲新園消防分隊新園鄉港西村車禍救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

洪姓婦人騎機車載行動不便的李姓丈夫返家途中，行經屏東縣新園鄉港西村產業道路時，與一台自小貨車發擦撞，洪婦人車倒地受傷，丈夫摔落旁邊窄溝內呻吟哀嚎，屏東縣政府消防局獲報派員救援，將截肢過的李男救起，將他們分別送醫治療，生命跡象穩定。

▲新園消防分隊新園鄉港西村車禍救護 。（圖／記者陳崑福翻攝）

防局新園消防分隊於5月1日上午9時46分接獲119勤務指揮中心通知，位於港西村興厝路一處農田旁有車禍事故發生，分隊立即派遣救護人員廖柏勛與褚奕鑫前往處理。

現場為一對高齡六旬夫妻由妻子騎乘機車，載著行動不便的先生與一輛小貨車雙方發生交通事故，兩人滾摔落地；60歲洪姓婦人手腳與背部有多處擦挫傷，胸部因撞擊會悶痛，尚能正常行走。

另一名64歲李姓男子卻滾落路旁窄溝內，所幸溝內無水，不斷發抖哀號呻吟直喊痛，全身肢體也有多處擦挫傷，因其左手臂過去曾因其他事故手部截肢行動不便，救護人員快速評估後，以最適當方式將他救起，生命徵象穩定意識清楚，給予頸圈固定，清洗傷口包紮止血，夫妻兩人均送往東港安泰醫院救治。

新園消防分隊也呼籲鄉親們，無論駕駛各式交通工具，要有「防禦駕駛」觀念，駕駛人除遵守道路交通規則外，亦須留意周遭狀況，從目視及耳聽察覺，建立預判可能發生意外情境之準備心理，進而預先採取必要防禦動作以避免事故發生。

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