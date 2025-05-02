屏東議員遭挑釁！男嗆「打那麼爛」還丟石頭　雙方爆衝突畫面曝　

記者陳崑福、劉人豪／屏東報導

屏東縣議員林明順昨（1）日打羽球時，一名林姓男子疑似挑釁大小聲，導致雙方爆發口角，在場外爆發肢體衝突，警方表示，林男報案人堅持提出傷害等刑事告訴，將調閱監視器釐清案情，後續將依法偵辦。

▲屏東縣議員林明順(藍色衣服)打羽球時遭黑衣男挑釁丟石頭，雙方爆發衝突。（圖／記者陳崑福翻攝）

影片中，林男朝議員丟石頭，議員隨後反擊，雙方爆發肢體衝突，議員友人見狀拿木棍上前幫忙。球友指出，林男言語上挑釁，他們不理他，林男就持續在周圍挑釁，他去就在那邊大小聲罵，也沒針對誰，大家受不了說沒辦法練球，並要求林男離開，後來林男就攻擊議員，雙方產生衝突，聽說林男是高雄人，因為他戴安全帽口罩都包起來，所以不知道到底是誰，議員也不認識他，林男自己報警提告，「很多人都可以作證，他一直在那邊挑釁，說打得那麼爛」。

警方指出，1日7時25分接獲報案，球場空地發生打架傷害案件，警方立即派員到場，現場已無打架情事，報案人自述遭多人攻擊，經訪查現場運動民眾，均表示是報案人先無故影響賽事進行，遭驅離才引發衝突，警方調閱監視器釐清案情，報案人堅持提出傷害等刑事告訴，後續將依法偵辦。

據了解，林男報案，控林明順傷害、恐嚇罪嫌。林明順驗傷後尚未提告。警方初步查訪現場民眾，均指林男先大小聲、疑似挑釁，才與在場的林明順動手。