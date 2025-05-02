桃園帶狀疱疹疫苗補助即將上路　民代嘆：門檻太多

▲桃園帶狀疱疹疫苗補助即將上路，市議員謝美英嘆「好多門檻」。（圖／謝美英服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會1日進行衛生局工作報告，市議員謝美英指出，許多市民期待桃園市跟進新北、台南、嘉義縣市、澎金馬、苗栗、花蓮等9個縣市，推出的帶狀疱疹疫苗補助政策，市府雖宣稱，擬於今年下半年實施，然看到其補助條件令人慨嘆「門檻一大堆」。

謝美英說，桃園市即將實施的帶狀疱疹疫苗補助政策，需符合下列條件：設籍桃園市、年滿50歲、2024年接種過流感與COVID-19疫苗者，以及已簽署「預立醫療決定書」的市民，才符合帶狀疱疹疫苗補助資格，而且今年只有1000個名額。

謝美英指出，簽署預立醫療決定書通常需要一次的門診諮商，個人約落在3000至3500元，2人以上同行每人約1600至1750元之間，除了意願人本人之外，還另外需要兩位見證人，而且其中一個人還必須是意願人的二親等。

她質疑，符合上述條件才能打疫苗，門檻一大堆，到底有多少人符合施打資格？中央去年有提供簽署預立醫療諮商補助，但9個月來51家醫院僅申報155人次，跟原本預估的6萬人次差十萬八千里，成效非常低。簽署「預立醫療決定書」等同趕鴨子上架，感覺推動福利政策卻有點不情不願。

謝美英認為，社會福利大多都是以弱勢或邊緣戶為主，需要政府多一點照顧，但不能因為人口多就設立一大堆門檻把他們排除在外。她現場調查，市府衛生局同仁也只有兩位有簽署，何況一般民眾？謝美英希望衛生局針對帶狀疱疹疫苗政策符合市民需求，照顧市民健康。