電動機車補助僅12件！蔡宗豪籲加強宣導登革熱新罰則先輔導再罰

▲台南市議員蔡宗豪指出，市府在政策執行與對外宣導仍有落差，呼籲相關單位強化社群、校園與就業通路宣傳，避免「好政策變成紙上談兵」。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市政府推動「電動機車月租費補助」政策，但截至目前僅有12件申請，引發市議員蔡宗豪關注，他1日在市議會質詢中指出，市府在政策執行與對外宣導仍有落差，呼籲相關單位強化社群、校園與就業通路宣傳，避免「好政策變成紙上談兵」。

蔡宗豪要求環保局提出目前申請件數、核發金額與行政區分布情形，以利評估政策成效與公平性。對此，環保局回應，至今僅12件申請，將儘速強化與車商合作，並深入大專院校進行政策推廣。

針對近期登革熱誘卵桶陽性率在3月飆升至12.73％，蔡宗豪認同市府強化防疫作法，但對「4月起有孑孓即罰」的無緩衝裁罰新制表達疑慮。他強調，市府應重視民眾知情權與政策可行性，尤其對高齡、獨居等弱勢族群，應結合志工資源先協助清除孑孓，再以罰則為最後手段。

他建議市府儘速啟動緊急宣導行動，並清楚界定裁罰標準及緩衝機制，讓政策落實能兼顧公平與人性。對此，環保局表示將檢討現行罰則執行方式，確保民眾理解政策初衷，防疫為本、非罰為先。

蔡宗豪強調，不論是推廣電動運具減碳、或是遏止登革熱疫情蔓延，政策關鍵不在紙上規劃，而在「溝通與落實」，盼市府務實面對基層聲音，發揮公共政策最大效益。