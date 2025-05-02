桃園民代建議皮蛇疫苗補助政策　市府：擬下半年上路

▲桃園皮蛇疫苗補助政策，擬下半年上路。（圖／衛生局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對桃園市在皮蛇疫苗（帶狀疱疹疫苗）補助政策，經市議員黃婉如、林政賢、許清順、謝美英等多位民代，於市議會定期大會，紛紛提出，終獲市府重視。衛生局1日表示，將綜整各界意見及完善配套後，預計於114年下半年正式推動施打，讓符合條件的市民能及早預防疾病、守護健康。

衛生局指出，該補助政策初步規劃對象為：設籍桃園市、年滿50歲，並於113年完成流感疫苗與COVID-19疫苗接種，且已簽署預立醫療決定書（Advance Decision, AD）的市民。此政策核心理念在於倡導「主動守護健康，桃園與您同行」，市府將公共資源優先提供給積極參與預防保健的市民，鼓勵市民從日常生活中落實自我健康管理，主動參與疫苗接種、了解自身健康風險，並提前思考醫療照護選擇。

在疫後社會，疾病防治已不僅依賴醫療體系，民眾的健康素養與行動力成為關鍵，透過鼓勵完成年度疫苗接種及簽署預立醫療決定書，市府期望提升市民對「預防重於治療」與「醫療自主權」的重視，從而建立更具韌性的健康城市文化。

至於外界對「預立醫療決定書」的認知，且目前簽署過程仍需自費。衛生局局長賈蔚回應，將誠摯接受社會各界的建議，在落實政策前就預立醫療決定書的推廣與民眾宣導機制進行完善配套研擬。未來政策將兼顧公平性與可及性，讓有意願投入健康管理的市民都能獲得實質支持。

衛生局強調，市府推動疫苗補助政策不僅是預防醫學的一環，更是建立市民健康責任意識的重要實踐。面對人口老化與疾病風險上升，唯有透過政府與市民的雙向合作，才能共同打造一個健康、韌性、永續的桃園。