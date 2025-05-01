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4月男嬰疑遭虐腦傷僅剩1／4　保母出庭否認...家屬怒轟：太夭壽

▲疑遭虐待的4個月大男嬰。（圖／家屬提供）

▲疑遭虐待的4個月大男嬰。（圖／家屬提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣一名4個月大男嬰，在陳姓保母照顧期間意外送醫，家屬懷疑保母以搖晃等方式，才導致男嬰腦功能受損僅剩原先的4分之1。而宜蘭地檢依妨害幼童發育罪起訴陳姓保母，宜蘭地院今（1日）首度開庭，家屬在庭外痛斥保母「可惡」、「太夭壽」。保母則是在庭上否認有搖晃、撞擊等虐嬰指控行為。

家屬指控說，男嬰是在今（2025）年1月2日送托，於1月13日因嚴重腦傷接受開顱手術。檢方於4月1日起訴保母，今（1日）宜蘭地院進行首場程序準備庭。

被控虐待4月大的男嬰、合格保母10年多的陳姓保母在庭上表示，1月13日下午幫男嬰洗澡時，男嬰相當安靜，但隨後出現眼睛上吊、呼吸急促等異常情況。她否認檢方指控的搖晃、撞擊行為　並稱一度曾聯繫男嬰母親未果，後來也載男嬰家屬前往醫院急診。

▲陳姓保母（圖左2）否認虐嬰。（圖／記者游芳男翻攝）

▲陳姓保母（上圖左2）否認虐嬰。（圖／記者游芳男翻攝）

保母辯護律師引用台大兒醫報告，指出男嬰傷勢可能源於案發前幾小時到前3天的外力，不應歸責於保母。

男嬰母親的律師則反駁，並強調男嬰送托前健康狀況正常，並指控保母在時間點上的描述有出入。

庭後，男嬰家屬對保母痛罵「夭壽」、「可惡」。而陳姓保母與其丈夫在警方保護下離開法院，並未對外發表意見，。另地院將擇期續開準備庭。

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