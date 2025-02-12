夫被羈押不在家　妻「開戰」小王到受孕！結局曝光

記者黃翊婷／綜合報導

一名人夫控訴，前年他因案被羈押在看守所，妻子竟與第三人阿鴻（化名）發生婚外情，短短2個月內連續發生多次性行為，導致妻子受孕，憤而決定對阿鴻提告求償35萬元。宜蘭地院法官日前審理之後，判阿鴻應賠償人夫12萬元較為適當。

▲人夫控訴，妻子趁他不在家時，與阿鴻發生性行為。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人夫在判決書中主張，阿鴻明知妻子是有夫之婦，竟在2023年9月至11月間，趁著他因案被羈押在看守所時，與妻子連續發生多次性行為，導致妻子受孕（後來進行人工流產），顯然已經侵害到他的配偶權，因而決定對阿鴻提告求償35萬元。

對於人夫的控訴，阿鴻經法院合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

宜蘭地院法官認為，人夫有提出妻子的手寫自白書等證據，反觀阿鴻都沒有提出任何書狀供本院審酌，依據民事訴訟法第280條第3項前段準用第1項前段規定，應視同自認，可見人夫的主張為真。

法官表示，阿鴻明知女方已婚，仍與女方發生性行為，其情節客觀上已經逾越夫妻通常可忍受程度，甚至危及婚姻關係的維繫，確實對人夫的配偶身分法益造成侵害且情節重大，考量到雙方的身分、地位、經濟狀況等因素之後，最終判阿鴻應賠償人夫12萬元較為適當，全案仍可上訴。