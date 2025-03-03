「要斷手腳還是埋山上」　軍火教父黃如意暴力討債遭判1年半

▲宜蘭地院以涉嫌暴力討債，判「軍火教父」74歲黃如意1年6月刑期。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

「軍火教父」黃如意（74歲）等同夥，因涉嫌500萬元暴力討債，2次迫使宜蘭張姓父子簽下巨額本票和借據，並造張姓父子受傷住院。黃如意和3名同夥雖否認強制及恐嚇取財的行為，但宜蘭地院審結，以黃如意犯恐嚇取財罪，判處有期徒刑1年6個月，其他3名同夥則被判處1年到1年2個月不等的徒刑。黃如意在2023年2月受訪曾表示，他是因為被騙1350萬元才委託朋友處理，結果卻被牽連，感到十分委屈。

判決書指出，張姓男子及其小兒子積欠黃如意500萬元。2020年8月，黃如意的同夥吳姓、張姓和蔡姓男子在羅東一處檳榔攤內向張姓父子討債，並將張男的小兒子打到頭破血流。吳男還威脅張姓父子「要斷手斷腳還是被埋山上」，強逼張男的大兒子簽下1000萬元本票和借據。

同年9月，黃如意等人再次找到張姓父子，強逼他們簽下1350萬元保管條和1100萬元本票，並要求小兒子向黃如意下跪、自摑，現場小弟還對他拳打腳踢，造成肋骨骨折和氣胸。

另，張姓父子向警方報案說是與人合開公司，借了黃如意的錢，後來實際負責人跑了，黃如意便找上他們討債。結果擔任保證人的他們，遭到暴力討債，小兒子被打成重傷住院。黃如意和3名同夥否認強制及恐嚇取財的行為，但相關說詞未獲法官採信。

宜蘭地院認定4名被告共同犯恐嚇取財罪，黃如意被判刑1年6個月，張男與吳男各判1年2個月，蔡男則判1年，並沒收犯罪所得的本票、借據和保管條。全案可上訴。

據了解，40多年前，黃如意曾因涉入屏東林邊鄉走私軍火案，被警方查獲大量軍火，創下當年台灣治安史紀錄，因此被封為「軍火教父」。他後來還曾因恐嚇時任台南市議員王定宇而被起訴。