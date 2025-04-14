法官張軒豪酒駕爆表有罪定讞　遭重判「拔官」改任司法事務官

▲法官張軒豪酒駕，遭職務法庭重判免除法官職務。（圖／記者屠惠剛攝）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭地方法院法官張軒豪，去年8月間下班後聚餐喝酒，晚間8點多開車上路，遭員警臨檢攔查，測得酒測值吐氣酒精濃度達每公升1.05毫克，被依照醉態駕駛罪嫌起訴，高等法院日前將他判刑4月、得易科罰金12萬元定讞。張軒豪也被送職務法庭議處，職務法庭14日重判免除法官職務，轉任台北地院司法事務官。可上訴。

張軒豪是司法官班第37期結業，1999年到宜蘭地院任職，擔任民事庭法官。根據檢方起訴資料指出，他在去年8月19日傍晚5點45分許，駕駛自己的車輛從宜蘭地院停車場開出，前往參加聚餐；並在結束聚餐後，酒後駕車上路，晚間8點多行經宜蘭市環市南路與縣政二街交岔口，在左轉時因為搶快進入對向車道，遭巡邏員警發現攔下。

員警隨即對張軒豪進行酒測，發現他吐氣酒精濃度達每公升1.05毫克。全案移送宜蘭地檢署偵辦，檢方於去年9月16日偵查終結，依照刑法「醉態駕駛罪嫌」提起公訴。一審將他判刑4月、得易科罰金12萬元。案件上訴二審，高等法院上個月駁回上訴，維持4月刑期，全案定讞。

張軒豪遭起訴後隨即被司法院停職，並送法官個案評鑑。評鑑的結果是決議將他送監察院彈劾，監察院彈劾後，再送職務法庭懲戒。他被查出，曾因病接受治療而領有身心障礙手冊，但卻仍飲用烈酒；這次更是在聚餐時飲用烈酒伏特加，並在喝酒後開車上路。

而職務法庭審理後，於14日做出重判。合議庭認為張軒豪的違失行為嚴重影響法官形象，因此予以重判免除職務，改任台北地方法院司法事務官。